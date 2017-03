TP.HCM: Tạm đình chỉ vì người gây tai nạn bỏ trốn

Hậu quả: Anh Phát bị nứt sọ trán, gãy xương vùng mặt và gãy chân, phải điều trị lâu dài.

Ngày 25-8-2008, anh Phát đến Công an huyện Bình Chánh phản ánh vụ tai nạn và yêu cầu được gặp bà H. để hai bên thương lượng việc bồi thường. Song người cán bộ thụ lý đã từ chối giải quyết với lý do “chưa liên lạc được với cảnh sát khu vực nơi bà H. cư ngụ”.

Một tháng sau, Công an huyện Bình Chánh lại cho biết do bà H. và người thanh niên đi chung xe không ai thừa nhận mình là người cầm lái nên cơ quan này chưa thể xác định đối tượng vi phạm.

Cuối tháng 9-2008, anh Phát được đưa đến Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định tỷ lệ thương tật. Theo đó, anh Phát đã bị thương tật 58%. Một tuần sau, cán bộ thụ lý cho biết hồ sơ vụ án đã được gửi đến VKSND huyện Bình Chánh xem xét và anh Phát có thể chờ tòa gửi giấy mời xét xử. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh mời anh Phát đến nhận lại xe.

Đến ngày 17-6-2009, Công an huyện Bình Chánh lại gửi văn bản thông báo đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của anh Phát với lý do “đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định được đối tượng gây án”.

Anh Phát bức xúc: “Lúc đầu bảo chờ tòa xét xử, sao giờ lại đình chỉ điều tra vụ án?”.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, cho biết bà H. và người thanh niên đi chung đều có lỗi trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, hai người chỉ mới quen biết nhau hai ngày trước khi xảy ra tai nạn. Sau đó, người thanh niên đã bỏ trốn và bà H. không rõ lai lịch của anh này. Đáng nói là anh này chính là người điều khiển xe, còn chiếc xe thì không rõ nguồn gốc vì đã mua bán bằng giấy tay qua nhiều chủ. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bình Chánh đã đăng báo tìm chủ sở hữu chiếc xe và nhân chứng của vụ tai nạn nhưng chưa có kết quả. Do hết thời hạn điều tra nên Công an huyện Bình Chánh phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Nếu phát hiện được đối tượng gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh sẽ điều tra trở lại.