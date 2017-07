TP.HCM: Tăng cường kiểm tra đường phố sau 21 giờ

Chuyên đề luôn có hiệu quả rất cao Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về quy định trên, đại diện PC67 cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo phức tạp (các sự kiện chính trị, lễ hội, ngày hội bóng đá…) sắp tới sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng CSGT đề xuất các cấp lãnh đạo tổ chức kiểm tra hành chính; thời gian tập trung vào ban đêm và linh động từ 21 giờ trở đi (tùy theo thời điểm). Việc kiểm tra được thực hiện theo văn bản đã được Công an TP và các cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi triển khai, thực hiện đúng quy định của Bộ Công an. Mục đích của việc này là bảo vệ an toàn cho người dân; phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng xe gian; điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Đặc biệt là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ… Không phải bất cứ người dân nào lực lượng CSGT cũng kiểm tra, đối tượng phòng nhắm đến là các tốp thanh thiếu niên lưu thông dàn hàng ngang từ hai xe trở lên, sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu, nhuộm tóc, xăm mình, có biểu hiện sử dụng rượu bia… Từ biện pháp này, phòng đã phát hiện và ngăn chặn được hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm TTATGT, tàng trữ vũ khí, hung khí, ma túy… Hiệu quả của chuyên đề rất cao, do đó hằng năm phòng đều tham mưu Ban Giám đốc Công an TP duy trì thực hiện. Đại diện PC67 cũng đưa ra lời khuyến cáo người dân: Khi lưu thông trên đường phải đảm bảo tất cả điều kiện cần thực hiện chấp hành theo quy định. Mọi trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ, PC67 sẽ có hình thức xử lý đúng quy định.