Trả lương cho người lao động bằng… bia

Cả tuần nay, gần 500 nhân viên của Công ty TNHH Tân Châu Bình Vina (kinh doanh bia, nước giải khát), trụ sở tại số 1 đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4 (TP.HCM) đứng ngồi không yên khi lãnh đạo công ty bất ngờ tuyên bố ngưng hoạt động vào ngày 25-8. Đáng nói là công ty chưa thanh toán cho người lao động tiền lương cùng các khoản thu nhập khác của những tháng gần đây.

Cả trăm người túc trực tại công ty

Trước tình hình trên, rất nhiều nhân viên đã bất kể nắng mưa đến chốt tại trụ sở công ty với yêu cầu được nhận đầy đủ lương và các khoản phụ cấp theo quy định. Anh Nguyễn Văn Hiền, nhân viên bộ phận khai thác thị trường, cho biết gần hai tháng nay anh chưa được nhận lương và các chi phí công tác khác. Anh Hiền bức xúc: “Nhà tôi gặp đủ thứ khó khăn. Con tôi vẫn chưa đóng tiền học và phải mua thiếu đồng phục…”.

Nhiều nhân viên của bộ phận tiếp thị than thở do không có tiền nên một số trường hợp đã bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà. “Cái ăn, chốn ở mấy tháng nay toàn phải đi vay mượn, sắp tới tụi em cũng chưa biết tính sao. Muốn về quê cũng không được vì đào đâu ra cả triệu đồng tiền tàu xe bây giờ…” - một nhân viên than vãn.

Hàng trăm nhân viên Công ty TNHH Tân Châu Bình Vina túc trực tại công ty để chờ nhận lương. Ảnh: MINH HIẾU

Suốt ruột do chờ mãi vẫn chưa có kết quả nên sáng qua (31-8), hàng trăm nhân viên đã kéo đến nhà riêng của bà Đoàn Phương Ly (Giám đốc Công ty Tân Châu Bình Vina) tại phường Đa Kao, quận 1 để yêu cầu bà thanh toán các khoản tiền theo quy định. Trước áp lực của số đông nhân viên, bà Ly buộc phải đến trụ sở để làm việc với đại diện người lao động cùng sự có mặt của các cơ quan chức năng quận 4.

Cấn trừ nợ bằng 8.000 thùng bia

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng. Trong khi người lao động đòi nhận đầy đủ các chế độ bằng tiền mặt thì đại diện của công ty lại muốn trả bằng… bia Budweiser (loại bia mà công ty đang kinh doanh). Vị này phân trần quỹ tiền mặt của công ty hiện đang kiệt quệ. Nghe tới đây, hàng trăm lao động la ó phản đối. Tại bàn thương lượng, ông Trần Quốc Hân - Phó Giám đốc công ty nói cứng: “Hiện công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Nếu mấy anh chị không chịu lấy bia thì gặp nhau ở tòa”.

Lập tức, đại diện cơ quan chức năng giải thích: “Nếu đưa nhau ra tòa, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều bất lợi. Trước hết, doanh nghiệp và người lao động chưa có thỏa ước tập thể, rồi đến các điều kiện ràng buộc khác…”.

Đến lúc này, bà Ly cam kết trong ngày 1-9 công ty sẽ trả toàn bộ lương cơ bản cho các nhân viên tiếp thị tại TP.HCM và đến ngày 13-9 sẽ thanh toán toàn bộ các khoản còn lại cho bộ phận này. Riêng 100 nhân viên tiếp thị tại các tỉnh, thành khác sẽ được thanh toán toàn bộ các khoản vào ngày 8-9 theo phương thức chuyển khoản.

Số nhân viên còn lại (gồm hơn 100 nhân viên khai thác thị trường và khối văn phòng) thì chấp nhận lãnh 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại sẽ nhận bằng bia để chia sẻ khó khăn với công ty với yêu cầu giá bia là 250.000 đồng/thùng. Tuy nhiên, bà Ly lại nâng giá bia lên 280.000 đồng/thùng. Sau một hồi tranh cãi, hai bên mới đi đến thỏa thuận sẽ tính theo giá các nhân viên yêu cầu. Cụ thể trong ngày 1-9, công ty sẽ xuất 8.000 thùng bia và đồng ý cho người lao động mượn kho 30 ngày để lưu giữ chờ tiêu thụ. Riêng số tiền mặt sẽ được thanh toán vào đầu tháng tới.

