Trả lý lịch tư pháp qua bưu điện

Tiện ích cho mọi người Bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết: “Ngoài việc đi lại xa xôi (đối với những người ở những huyện xa như Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn) thì có những người bận rộn (đi làm, đi học, buôn bán…) buộc phải bỏ công việc để đi làm thủ tục. Vì vậy Sở đã ký hợp đồng với Bưu điện TP để triển khai dịch vụ trả kết quả tận nhà nhằm tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời cũng giảm áp lực cho Sở khi lượng người đến giao dịch quá đông. Dịch vụ này cũng xuất phát từ thực tiễn có những hồ sơ mà khi nhận kết quả người dân không cần ký nhận trực tiếp vào sổ bộ”. . Thưa bà, có nhiều người e ngại khi sử dụng dịch vụ này thì thông tin LLTP, hộ tịch của họ có thể bị lộ? + Điều này thì người dân an tâm. Toàn bộ quá trình xử lý từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả đều do nhân viên của Sở thực hiện. Ngay cả việc bỏ kết quả vào bì thư chuyển phát nhanh, dán kín, niêm phong đều do người của Sở làm nên tuyệt đối đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cho người dân. Bên bưu điện chỉ nhận hồ sơ từ Sở (sau khi đã niêm phong) và chuyển hồ sơ này đến tận tay người nhận (có ký nhận đảm bảo). . Trước giờ Sở đã thực hiện nhiều phương án cải cách hành chính có hiệu quả. Sắp tới Sở có thêm phương án nào nữa hay không? + Hiện nay, mỗi ngày Sở tiếp gần 1.000 lượt người đến liên hệ hỏi thăm thủ tục, đăng ký làm hồ sơ, nhận kết quả giải quyết… Riêng phiếu LLTP, mỗi ngày trả kết quả trên 150 hồ sơ và cũng từng đó lượt người đến đăng ký. Lâu nay Sở luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính. Việc cấp số thứ tự cho người dân đến liên hệ cũng được tách làm hai dãy số khác nhau. Một là số thứ tự đăng ký làm thủ tục, hai là số thứ tự nhận kết quả hồ sơ. Tách bạch ra vậy cho đỡ mất công sức chờ đợi của người dân vì bên đăng ký làm thủ tục thì lâu hơn bên nhận kết quả. Ngoài ra, người dân có thể lấy mã số biên nhận hồ sơ LLTP nhắn tin đến tổng đài 8183 để biết kết quả sớm. Nếu hồ sơ bị trễ hẹn do chờ kết quả xác minh từ cơ quan khác thì Sở sẽ chủ động gửi tin nhắn đến số điện thoại của người dân thông báo việc này. Trong năm 2013, Sở Tư pháp dự kiến triển khai việc đăng ký cấp phiếu LLTP qua mạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. ___________________________________ Giá cước giao kết quả - Khu vực quận 1, 3, 4: 30.000 đồng/bộ hồ sơ. - Khu vực quận/huyện khác: 40.000 đồng/bộ hồ sơ. - Kể từ bộ hồ sơ thứ hai trở đi có cùng địa chỉ nhận thì người dân chỉ phải trả thêm 10.000 đồng/bộ hồ sơ. Nơi liên hệ - Phòng LLTP: (08) 22 417 287 - Phòng Hộ tịch: (08) 62 794 498 Thủ tục cấp phiếu LLTP Mỗi người được cấp hai phiếu LLTP. Giấy tờ phải nộp: - Tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP (theo mẫu). Người dân có thể in mẫu này trên mạng (viết tay hoặc đánh máy đều được) hoặc đến trực tiếp tại Sở Tư pháp để nhận mẫu. - Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản sao có kèm bản chính để đối chiếu). - Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú hoặc thẻ thường trú (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú. Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp xác minh nhiều nơi thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.