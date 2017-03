“Tra tấn” con nuôi của vợ, tội gì?

Đến giờ, chuyện một người đàn ông đã lột trần, trói và xâm hại thân thể đứa con gái nuôi 15 tuổi của vợ để trừng phạt cháu “tội” về nhà trễ vẫn còn nóng hổi đối với nhiều người dân ở phường 14, quận 8, TP.HCM.

Trận đòn khủng khiếp lúc 3 giờ sáng

Tối mùng 4 Tết (29-1), em M. (ngụ phường trên) đi chơi đến rạng sáng hôm sau mới về tới nhà. Lúc đó, mẹ nuôi em đang chăm sóc người thân trong bệnh viện, chỉ có ông T. - chồng của mẹ nuôi em ở nhà. Theo lời kể của M. thì vừa thấy em, ông T. đã tra hỏi: “Mày đi đâu giờ này mới về? Có quan hệ với ai không?”. M. bảo chỉ gặp một người bạn gái nhưng ông T. không tin. Ông ta bắt đầu cởi hết quần áo của em ra, sau đó dùng dây nịt và dây dù trói chặt tay, chân em vô chân giường và cạnh tủ.

Ông T. vừa la hét, chửi bới vừa dùng tay cấu véo ngực và vùng kín của em. Thậm chí ông T. còn dùng đũa bếp để đánh mạnh vào vùng kín của em. Để át tiếng kêu la của M., ông T. bật tivi lớn tiếng, sau đó dùng quần của M. để nhét vô miệng em. Không chỉ đánh, ông T. còn dùng kéo xởn hết mái tóc dài ngang vai của em thành ra cụt ngủn.

M. đã bị trói như thế trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ. Khi ông T. ra khỏi nhà, M. mới dám lên tiếng hỏi xin cơm một người hàng xóm. Lúc này, mọi người xung quanh biết chuyện và trình báo công an phường. Sau đó, Công an phường 14 đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 8 và cơ quan này đang điều tra, thu thập chứng cứ.

Em M. đang được một người cô chăm sóc. Khi chúng tôi tiếp xúc với M., em vẫn còn chưa hoàn hồn với những gì đã xảy ra. Khi M. một tuổi, em được vợ chồng cậu ruột nhận nuôi. Năm 2004, sau khi cha nuôi mất, mẹ nuôi em tái giá với ông T. Trước đây, em gọi ông T. là “cha” nhưng sau vụ việc thì em chỉ gọi ông là “ông T.”.

Em uất ức kể: “Từ trước đến giờ, ông T. không cho em giao du, kết bạn với ai. Em mới học lớp 6 thì đã phải nghỉ học để ở nhà trông em. Có lần bắt gặp một bạn nam vô nhà chơi với em, ông ta tra gạn em có “ăn nằm” gì với bạn đó không, sau đó còn mua que thử thai về bắt em kiểm tra thử, còn hù dọa sẽ gửi em vô trung tâm giáo dục thường xuyên. Đã có không ít lần vì tức giận mà ông T. đánh vào mặt em”. Hỏi em có muốn về ở với mẹ nuôi nữa hay không, em trả lời: “Chừng nào công an bắt nhốt ông T. thì em mới dám về!”.

Dù cơ quan công an chưa ra quyết định khởi tố nhưng hôm qua (5-2), Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM đã nhanh chóng cử luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - cộng tác viên của trung tâm tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho em M.

Tội nào mới đúng?

Theo luật sư Hoàng Kim Vinh - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, hành vi của ông T. đã đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em theo Điều 116 BLHS. Theo đó, người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp phạm tội đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) - người trợ giúp pháp lý cho em M. lại có ý kiến khác. Theo luật sư Thế Trạch thì chưa đủ căn cứ để khép ông T. vào tội dâm ô đối với trẻ em. Luật sư Thế Trạch nhận định: “Để gọi là “dâm ô”, người thực hiện hành vi phải hôn hít, sờ mó... nhằm thỏa mãn dục vọng. Theo tôi, việc ông T. cởi hết quần áo của em M., sau đó chửi bới, đánh đập em đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của em M. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 121 BLHS và có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Ngoài ra, nếu chứng minh được mối quan hệ lệ thuộc về vật chất và tinh thần giữa ông T. và em M. thì còn có thể khép ông T. vào tội hành hạ người khác theo Điều 110 BLHS. Do ông T. phạm tội đối với trẻ em nên sẽ áp dụng khoản 2 với khung hình phạt từ một đến ba năm tù. Cái khó ở đây là quan hệ giữa ông T. và em M. khá phức tạp. Thực chất ông T. là chồng sau của mẹ nuôi em M. chứ không phải là cha nuôi của em”.