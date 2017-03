Trai hư đắt sô nơi công sở

Nhận diện trai hư!

Trai hư lúc nào cũng mang một vẻ ngoài bảnh bao lãng tử và thay đổi liên tục. Chẳng có trai hư nào để một kiểu tóc liên tục suốt một tháng nhanh thay đổi hơn thì chỉ vài tuần. Đó là bí quyết tạo sự chú ý và thể hiện sự đổi mới liên tục dễ thu hút các cô gái. Khả năng buôn chuyện và hiểu biết các lĩnh vực mà phụ nữ ưa thích cũng giúp ghi điểm cao trong mắt nàng.

Con gái sẽ chú ý khi nói chuyện với những chàng trai đào hoa hay nghịch ngợm, pha chút bí ẩn. Những anh chàng này có khả năng gợi chuyện và pha trò tài tình với những chủ đề dường như vô tận. Hơn nữa, với kinh nghiệm tình trường phong phú trai hư rất hiểu tâm lý dù chỉ bằng một ánh nhìn hay tiếng thở dài. Trong khi đó câu chuyện sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt và bị ngắt quãng như khi nói chuyện với những anh chàng hiền lành.

Trò chuyện rôm rả với bạn là vậy nhưng lắm lúc trai hư biết tỏ ra lạnh lùng, hời hợt mặc cho các cô gái kiên trì bắt chuyện. Điều này càng thôi thúc sự khao khát và tò mò từ phụ nữ khiến các cô nàng càng lúc càng mất kiểm soát, trở nên phát điên vì họ.

Vẫn có những cô gái đủ thông minh và bản lĩnh khiến những anh chàng “hư hỏng” này phải dừng bước (Ảnh minh họa)

Yêu một anh chàng lạnh lùng cũng tốt, nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn cần một chàng trai biết quan tâm, chăm lo tới bạn. Tuy nhiên, một anh chàng hiền lành sẽ chẳng giựt micrô trong buổi liên hoan và yêu cầu được hát một bài tặng bạn. Anh ấy cũng không lãng mạn đến nỗi mua một đóa hồng lớn quỳ xuống trước mặt bạn giữa công ty và trao ánh nhìn đắm đuối hay một nụ hôn khiến nhiều người ganh tỵ,...

Là nhân viên công sở nằm trên đường Pasteur, Hà quen với Thắng nhân viên công ty thuê văn phòng cùng tòa nhà. Dù “danh tiếng” của Thắng đã lan truyền xuống tận công ty mình nhưng Hà vẫn thích anh chàng này. Bởi thỉnh thoảng trò chuyện đến cao trào hoặc có chút bất đồng anh ấy đều la to với mọi người xung quanh: “Mọi người ơi! Tôi yêu cô gái này nhiều lắm”.

Những hành động đó thường xuyên thay đổi nhưng mức độ bất ngờ thì tương đương. Tuy cảm thấy xấu hổ và có chút khó chịu nhưng trong lòng Hà thật sự rất phấn khởi. Và cái kết là cô và anh cùng vào nhà nghỉ để có thể hưởng trọn những cung bậc thăng hoa nhất của cuộc tình này. Nhưng đôi lúc nằm trên giường Hà suy nghĩ liệu mình có quyết định sai lầm hay không?

Yêu họ giống như tham gia một cuộc phiêu lưu!

Đi đôi với sự phá cách, các chàng trai hư lại thường có cả máu phiêu lưu. Ai cũng thấy rằng ở cạnh đàn ông hư thường vui hơn và có những trải nghiệm thú vị hơn, đơn giản là họ đã quá quen với các cuộc phiêu lưu tình ái. Chưa kể, máu liều cùng với thái độ dám chơi dám chịu cũng là chất xúc tác khiến phụ nữ không thể cưỡng lại.

Nếu làm cùng công ty họ sẽ thỉnh thoảng có những hành động vuốt ve, kích thích thèm muốn hết sức tinh tế. Khiến phụ nữ cảm thấy mình trở thành một ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả. Nhiều người cứ nghĩ rằng vai trò kẻ đi săn thường dành cho nam giới nhưng thực chất phụ nữ sẽ làm tốt vai trò này hơn nếu gặp được một chàng trai hiểu rõ về nàng.

Phượng đang làm việc cùng Thành trong một văn phòng đại diện thuộc Quận Tân Bình. Cả hai đều mới ra trường và còn khá trẻ, ngay lần đầu giáp mặt hai người đã cảm nhận được “gì đó” từ nhau. Và dĩ nhiên tình cảm đó liên tục phát triển vào thời gian sau, để rồi nhưng lúc nghỉ trưa khi tất cả người trong công ty đã ra ngoài hết thì cũng là lúc “cuộc đi săn” bắt đầu.

Bản lĩnh khó sánh

Sự thu hút đến từ trai hư còn phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của họ. Khi mới bỏ khuôn mặt lạnh và tỏ ra để ý đôi chút đến anh chàng thì trai hư luôn sẵn sàng có mặt. Anh ta cũng chẳng đắng đo bỏ ra cả ngày đi chơi với bạn. Chứ không như những anh chàng suốt ngày cắm đầu vào công việc, luôn tỏ ra lo lắng khi bạn yêu cầu anh ấy xin phép nghỉ để cùng bạn “đi mây về gió” tại những địa điểm thơ mộng.

Quen nhau hơn một năm nhưng mỗi lần cần Phương Anh rất khó gọi được Danh. Trong vai trò nhân viên xuất nhập khẩu tại một công ty nằm ở Q7, gặp Danh còn khó hơn gặp giám đốc, bởi anh suốt ngày phải đi lo giấy tờ. Tức mình, Phương Anh gọi cho anh chàng mới quen tên Hoàng, anh này xin nghỉ hẳn một ngày chở cô đi mua sắm và ăn uống thoải mái. Trong khi lúc trước Hoàng cố xin một cuộc hẹn đều bị cô từ chối. Giờ đây, những lúc rảnh rỗi cô đều đi với Hoàng, bỏ mặt Danh với những cuộc điện thoại vô vọng.

Phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến đâu đều muốn được một bờ vai dựa dẫm. Đôi lúc bạn gặp những vấn đề lớn khiến sự thăng bằng bị đảo lộn lúc đó hẳn bạn rất cần một ai đó. Thử nghĩ xem với một chàng trai ngoan ngoãn và sướt mướt, bạn sẽ chỉ muốn cậu ấy là bạn bè hay một… đứa em mà thôi.

Trân và Khôi được xem là bạn thanh mai trúc mã vì gắn bó với nhau từ thời cấp ba cho đến hết đại học, giờ đây lại chung cả công ty. Thế nhưng đôi khi Trân lại hối hận khi đã trao cho Khôi tất cả, thời gian trôi qua đã lâu nhưng tính tình của Khôi vẫn trẻ con như ngày nào. Khi có chuyện không vui anh chẳng thèm làm gì chỉ chờ đợi Trân đến an ủi. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi với vai trò người yêu nhưng chẳng khác "cô trông trẻ" của mình.

Có khi đến hai, ba mối tình với những gã trai hư, phụ nữ mới nhận thấy tình yêu đích thực của mình là cậu bạn hay đồng nghiệp ngồi bên bấy lâu nay khẽ nhìn mình mà chẳng dám nói gì. Nhưng đâu phải tất cả cuộc vui với trai hư đều không có kết quả? Vẫn có những cô gái đủ thông minh và bản lĩnh khiến những anh chàng “hư hỏng” này phải dừng bước.

Theo Nhịp cầu Đầu tư