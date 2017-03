Trãi Thiên thất hứa, không giải quyết nợ lương

Theo ông Bắc, Công ty Trãi Thiên hứa chi trả hơn 80% số nợ lương cho tàu Trãi Thiên-08 và 50% đối với ba tàu còn lại, mức chi trả này chỉ bằng 1/4 tổng số nợ. Hiện bốn tàu Trãi Thiên-08, Trãi Thiên-68, Trãi Thiên-86 và Đồng Tháp-18 đang trong tình trạng cạn nhiên liệu, số dầu DO và thực phẩm tạm ứng trước đây đã dùng hết. Cảng vụ nơi bốn con tàu này đang neo đậu vừa có thông báo về tình trạng đảm bảo an toàn hàng hải trong điều kiện thời tiết mưa gió. Theo đó, các tàu phải đảm bảo đủ dầu DO và số lượng thuyền viên để có thể điều động trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu. Phó Chủ tịch Hội Người đi biển Việt Nam Lê Tuấn cho hay Trãi Thiên hứa bán ba căn nhà ở Bình Dương, Bình Tân và Tân Phú để thanh toán nợ nhưng số tài sản này đã bị các ngân hàng phát mại. Hiện Trãi Thiên không đủ năng lực tài chính để thực hiện các thỏa thuận với thuyền viên.

Chiều 21-6, các thuyền viên sẽ tiếp tục làm việc với đại diện Công ty Trãi Thiên và chủ tàu ALC II tại trụ sở Hội Người đi biển Việt Nam.

T.TÀI