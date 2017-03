Trăm kiểu hành dân - Bài 3: Cương quyết không ký!

Giữa hai “làn đạn”

Mới đây, anh Nguyễn Văn M. nộp đơn xin ly hôn chị C.tại TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang). Cán bộ tòa viết phiếu hướng dẫn (có đóng dấu treo của tòa) để anh M. đến Công an xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè xác nhận tình trạng cư trú của chị C. nhưng công an xã không xác nhận. Sau nhiều lần bị từ chối, anh khiếu nại chủ tịch UBND xã và trưởng Công an xã Mỹ Trung đã trả lời cho anh: Công an chỉ xác nhận thông tin cá nhân của chính đương sự. Công an xã cũng cho biết thêm là chỉ xác nhận tình trạng cư trú khi có công văn của tòa.

Anh M. quay lại tòa, nói về cái công văn. Kẹt nỗi, vụ án chưa thụ lý nên tòa án không thể ra công văn yêu cầu xác nhận tình trạng cư trú của chị C. Được mách nước, anh M. quay lại xã, yêu cầu công an cho mấy chữ “không xác nhận” vào đơn để anh có cớ nhờ tòa thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, yêu cầu này của anh cũng bị công an xã từ chối… Chạy qua chạy lại giữa hai cơ quan, đến giờ anh chẳng biết phải làm sao cho đúng.

KHÁNH MINH

“Vẽ rắn thêm chân” ở phường Bình Trị Đông là sai

“UBND phường Bình Trị Đông từ chối giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân là sai” - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Huỳnh Minh Khiêm khẳng định sau bài “Vẽ rắn thêm chân” trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-7.

Ông cũng cho hay lãnh đạo quận rất cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã có những phản ánh, góp ý cho quận. Về những trường hợp cụ thể mà bài báo nêu, quận đã cho rà soát khâu giải quyết và sẽ có văn bản phản hồi. “Riêng về việc UBND phường Bình Trị Đông không giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân thì rõ ràng không đúng. Thẩm quyền của phường là xác nhận nhà đất có tranh chấp hay không mà thôi. Còn việc giải quyết hay từ chối hồ sơ là do cấp quận thực huyện” - ông nói rõ. Ông cho hay khi được báo phản ánh, quận đã chỉ đạo UBND phường Bình Trị Đông cũng như các phường khác phải tiếp nhận hồ sơ cho người dân. “Nhân đây, cũng xin mời người dân được phản ánh trong bài viết đến nộp lại hồ sơ tại phường để được giải quyết” - ông nói thêm.

Ông Khiêm bày tỏ về nguyên nhân phải xem xét về điều kiện hạ tầng khi chuyển mục đích sử dụng đất. “Ở quận đất trống còn khá nhiều nhưng cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên ngại xảy ra tình trạng các “đầu nậu” mua đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch rồi phân lô, bán nền mà không đầu tư hạ tầng. Do đó, quận yêu cầu UBND phường phải xác nhận thêm về điều kiện điện, cấp thoát nước và đường đi tại khu đất xin chuyển mục đích. Nếu không người mua lâm vào tình cảnh “ba không” còn “đầu nậu” hưởng lợi, ngân sách nhà nước phải gánh. Quận chỉ cảnh giác đối với “đầu nậu”, còn với người dân chắc chắn sẽ được giải quyết ngay nếu đủ điều kiện về quy hoạch” - ông khẳng định.

CẨM TÚ