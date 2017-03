Trạm thu phát sóng có gây hại?

Chưa ai kết luận “không an toàn” Theo Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông), với các trạm thông tin di động có công suất phát trung bình là 20 W thì tầm ảnh hưởng là trong phạm vi bán kính 8 m tính từ tâm ăngten. Hiện nay, chiều cao trung bình của các cột ăngten là 60 m (nếu đặt trên mặt đất) và 15-20 m (nếu đặt trên nóc nhà). Vì vậy, có thể kết luận rằng người dân sống xung quanh khu vực có đặt trạm thu phát sóng điện thoại di động đều an toàn. Công nghệ thông tin di động mà Việt Nam đang sử dụng hoàn toàn dựa trên các công nghệ mà toàn thế giới đang sử dụng và chưa có cơ sở để nói các trạm BTS gây hại cho sức khỏe con người. (Nguồn Internet) Chủ đầu tư cần chứng minh  Nếu thực hiện đúng quy chuẩn cho phép (tiêu chuẩn Việt Nam), các trạm BTS sẽ không làm ảnh hưởng sức khỏe người dân. Điều quan trọng là phía lắp đặt (chủ đầu tư) phải chứng minh những thông số đo được đều nằm trong ngưỡng cho phép, có kiểm tra cụ thể rõ ràng, được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước và quốc tế thì người dân sẽ hiểu rõ và đồng tình. PGS-TS HOÀNG ĐÌNH CHIẾN, Trưởng khoa Điện-Điện tử Trường ĐH Lạc Hồng Công suất phát sóng của trạm di động nhỏ hơn rất nhiều so với cột phát sóng của đài truyền hình và đài phát thanh. Tất cả trạm này đều có cường độ nhỏ hơn 10 µW/cm2. Các thông số nêu trong Tiêu chuẩn Việt Nam cũng phù hợp với tiêu chuẩn của Ủy ban Quốc tế về an toàn bức xạ không ion hóa (ICNIRP). TS PHẠM CÔNG HÙNG, Giảng viên khoa Điện tử-Viễn thông Trường ĐH Bách khoa Hà Nội