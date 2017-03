Trấn lột bằng kim tiêm trên xe buýt

Bắt nhiều đối tượng trấn lột trên xe buýt Vừa qua, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt giữ ba đối tượng để điều tra hành vi dùng kim tiêm trấn lột tiền trên xe buýt. Tại cơ quan công an, cả nhóm thừa nhận hành vi chuyên dùng thủ đoạn này để lấy tiền của khách. Cuối tháng 9-2013, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Văn Tuyên và Đỗ Văn Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, một người đi trên tuyến xe buýt số 46, từ Mỹ Đình về huyện Đông Anh và phát hiện Mạnh thò tay vào túi quần mình để móc trộm chiếc điện thoại di động nên báo công an.