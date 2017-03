Tranh cãi động cơ đưa clip lên mạng

Bạn đọc hanoi1213@... bực mình: “Sao bây giờ thứ gì người ta cũng tung hê lên mạng? Chuyện chỉ là hành động nhất thời của một bà mẹ 78 tuổi chứ không hề có chuyện con trai bắt mẹ quỳ hay đối xử tệ bạc, lại xảy ra đã hơn một năm, giờ còn đưa lên YouTube để làm gì?”. Bạn đọc CFW cũng không hài lòng: “Đưa trống không vậy thì ai mà biết được sự tình bên trong. Nhiều cha mẹ hay quỳ lạy để uy hiếp tinh thần con cái”. Bạn đọc phongtd2003@... cũng đồng tình: “Nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy, hành động của người mẹ trái ngược với hành động người con (người con im lặng xem tivi chứ không hề to tiếng gì)”. Bạn đọc nguyennguyen… cảnh giác: “Giờ mọi người cần bình tĩnh hơn, thấy cái gì lạ, chưa rõ ràng thì chớ vội có ý kiến chỉ trích, lên án”.

Bạn đọc Ninh Thuận trách những người biết rõ sự việc “mà còn quay và cố tình đưa lên mạng… cho vui!”. Bạn đọc anhnang… đề nghị: “Lần sau cái gì sai đúng rõ ràng hẳn đưa. Đừng làm trò vô thưởng vô phạt như thế nữa vì có thể khấy động cuộc sống yên lành của những người trong cuộc”….

Vụ lột quần áo đánh ghen cũng gây sự chú ý của nhiều người về động cơ quay và tung clip lên mạng. Nhiều người thắc mắc: “Họ muốn thiên hạ coi cho biết hay muốn tạo áp lực trong dư luận để công an xử lý cho nhanh?”. Nghe ai đó nói hai người liên quan cùng ở chung xóm làm vậy là trong sáng chứ không có ý đồ gì, bạn đọc tomai… phản ứng: “Trong sáng cái nỗi gì? Nói bà Tuyết làm nhục người khác nhưng coi chừng người tung clip cũng muốn làm nhục người khác vì chẳng phải nạn nhân đang rất xấu hổ?”. Bạn đọc ha tran… lưu ý: “Muốn tố giác hành vi vi phạm pháp luật, họ nên đưa clip cho công an để công an có chứng cứ trừng phạt người làm sai. Đừng phát tán như thế vì có thể làm cho nạn nhân tổn thương thêm”.

