Tranh cãi vụ chó berger cắn chết người: Tội - không tội chưa ngã ngũ

Trong vụ cho berger cắn chết người, chủ của bầy chó phải có tội vì thiếu trách nhiệm quản lý bầy chó. Một người nuôi chó bình thường nếu để chó dại của mình cắn người khác thì cũng phải có trách nhiệm, vậy thì người nuôi một bầy chó berger để chúng xé xác người lại không có tội được sao?

DANG NGOC TUAN (dangngoctuan@...com.vn)

Tất cả những gì cần nói có lẽ rất nhiều người đã nói. Tôi nghi ngờ quan hệ giữa ông chủ của bầy chó với những người có trách nhiệm trong vụ án "có vấn đề". Cần xem xét lại quan hệ của ông chủ của chó với những điều tra viên có trách nhiệm trong vụ án này của Công an TP Buôn Ma Thuột. Kính mong lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Công an sớm vào cuộc, xem xét lại việc điều tra của công an trong vụ án thương tâm này.

NGUYỄN BẢO LỘC (baoloc...@yahoo.com.vn)

Tôi tin pháp luật sẽ làm sáng tỏ vụ án. Nếu có tội sẽ bị xử theo pháp luật, không ai có thể thoát nếu như cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng. Tôi cũng là người nghèo, rất đồng cảm với những người nghèo đi mót cà phê. Nhưng không phải vì nghèo mà làm những chuyện khó xử cho người khác. Chui rào mót cà phê, có người còn "táy máy" đồ vật nếu thuận tiện. Tại sao không xử vi phạm về hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp, để cho họ hiểu dù như thế nào cũng không được tùy tiện vào nơi khác không phải của mình. Dù họ biết ở đây có chó rất nhiều. Chó thì làm sao hiền được.

NGUYỄN NGỌC TRÚC (pn...@yahoo.com)

Giả sử ông Thành cũng rơi vào trường hợp tương tự như những người cùng đi mót cà phê với bà Ngắn, liệu ông Thành có đuổi bầy chó dữ, xông vào cứu bà Ngắn hay cũng nhảy phóc lên cây rồi la lớn kêu cứu?

LÊ CHÂU TUẤN (tuanlong...@yahoo.com)

Tôi thấy hình như có người bị nhầm lẫn về pháp lý, cứ bảo mấy người đi mót cà phê là dân trộm cắp. Xin thưa, ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam này vẫn có tập quán "mót" những của mà người khác bỏ đi hoặc không sử dụng nữa. Chẳng hạn mót lúa, mót cá, mót cà phê... Do đó, không thể nói hành vi mót cà phê của bà Ngắn là đi ăn trộm được.

Một nhầm lẫn khác là có người cho rằng bà Ngắn đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vì ông Thành đã rào cả khu vườn cà phê của ông lại rồi. Xin thưa, vườn không phải và không bao giờ được xem là gia cư, và hành vi tự ý đi vào vườn của người khác hoàn toàn không bị xem là xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nhà nước chỉ cấp quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, còn đất thì chỉ cấp quyền sử dụng đất. Nếu người khác xâm phạm quyền sử dụng đất của anh, anh có quyền khiếu nại, tố cáo họ đến cơ quan chức năng giải quyết, luật vẫn có quy định như vậy cơ mà.

Về vụ bầy chó berger cắn chết người, tôi vẫn chưa khẳng định ông Thành và vợ ông có tội hay không có tội, bởi vì cho đến giờ vẫn chưa có một cá nhân hay cơ quan nào bình luận pháp lý về vụ này cho kỹ càng và thuyết phục đôi đàng cả. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây sẽ là một "án lệ", ảnh hưởng rất lớn đến việc xử lý những trường hợp tương tự về sau này. Nếu xử vô tội, thì sau này bất cứ người nào cũng có quyền nuôi chó berger dữ và thả rong trong nhà hoặc trong vườn có rào chắn, để rồi ai tự ý vào chúng cắn chết ráng chịu, khỏi kêu than, khiếu kiện gì nữa. Còn nếu xử có tội, thì mọi việc không cần bàn cãi nữa.

MẠNH (Manhvan...@yahoo.com)

Vụ chó cắn chết người ở rẫy ông Thành là điển hình. Người bị chó cắn chết rõ ràng là một kẻ trộm. Căn cứ theo luật hình sự, việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tự động lấy tài sản người khác, dù là mót cà phê cũng là ăn trộm, đã là ăn trộm thì phải bị lên án. Các nhân chứng trọng vụ đó đều là những kẻ trộm. Lẽ ra, việc đầu tiên là phải lên án những kẻ trộm đó, phải xử lý họ.

Tại sao chúng ta cứ quan niệm người giàu là xấu, người nghèo là tốt? Chúng ta lên án ông Thành có phải vì ông giàu? Có người bức xúc, bênh vực những người mót cà phê, hay nói đúng hơn là những tên trộm, vì họ nghèo? Có phải cứ nghèo là được bênh vực, được ngang nhiên lấy tài sàn người khác, luôn luôn được binh vực?

KHÔI (luuanhkhoi...@yahoo.com)

Tôi thì lại cho rằng không nên bảo là nghèo rồi muốn làm gì thì làm. Nhà của người ta thì người ta phải có cách để bảo vệ tài sản chứ. Những người mót cà phê này cũng làm cho người ta thấy bực mình lắm cơ. Cánh cổng to đùng và hàng rào B40, người lương thiện ai nhìn cũng xám hồn. Vậy mà những người này đã lì lợm nhiều lần xông bừa vào, bỏ ngoài tai lời cảnh báo, xem thường người canh rẫy và xem thường luôn cả tính mạng của mình. Vậy chẳng khác gì họ tự tìm đến cái chết. Đừng biện hộ là nghèo. Thiếu gì những người nghèo kiếm sống lương thiện khiến người khác phải kính trọng?

VAN VAN (vanluu...@yahoo.com)