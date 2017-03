Tranh thủ vượt đèn đỏ

Lần nọ, tôi đang chạy xe trên đường với vận tốc vừa phải. Bỗng có một người đi bộ băng đại qua đường mà không thèm nhìn trước ngó sau. Do quá bất ngờ nên tôi đã quẹt vào người này. Thế là người đi bộ quay sang cự cãi, cho rằng tôi chạy ẩu. Người này còn bắt tôi phải đưa vào bệnh viện để khám mặc dù tôi cũng bị đau và chiếc xe đã bị hư hỏng. Rất may là người đi bộ chỉ bị xây xát nhẹ. Tự nhiên tôi mất một ngày làm việc và một ít tiền cùng với sự lo lắng dù lỗi không phải do mình gây nên!

Do đường từ nhà tôi đến cơ quan có một đoạn thường xuyên xảy ra kẹt xe nên tôi luôn có ý thức đi đúng phần đường của mình. Hôm ấy, khi chạy đến ngã tư (không có cảnh sát giao thông) thì cũng vừa lúc đèn đỏ nên tôi dừng lại. Ngay lúc đó, tôi bị những người đi phía sau hối thúc và chửi rủa vì “tội” cản trở họ vọt sang bên kia đường. Tôi nói lại “Đèn đỏ sao chạy được” thì bị một người chửi “Đồ khùng” rồi vượt qua luôn.

Nhiều người phía sau thấy người phía trước chạy tiếp thì cũng chạy theo. Cùng lúc, những người chạy đúng đèn xanh khi ra giữa đường đã bị những người vượt đèn đỏ chắn lại, không có cách gì qua được. Thế là kẹt xe! Đến lượt được phép đi thì tôi không thể lưu thông vì ngã tư đã kẹt cứng. Tuy quãng đường chỉ dài khoảng 10 km nhưng tôi phải mất gần hai giờ mới có thể đến nơi.

Ai đó đã nói đùa là, ở mỗi ngã tư trong thành phố nên để một hình nộm mặc đồ cảnh sát giao thông. Vì ngã tư nào có cảnh sát giao thông thì nơi đó ít khi xảy ra kẹt xe. Biết là đùa nhưng tôi và nhiều người đã cười không nổi!