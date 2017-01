Trao 128 triệu đồng hỗ trợ bé gái bị xâm hại

Thay mặt bạn đọc và cộng đồng Facebook, đại diệnb báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 128 triệu đồng được cộng đồng đóng góp sau hai ngày vận động để giúp đỡ bé C.

Bà H, mẹ bé C. cam kết sẽ gửi 100 triệu đồng tiết kiệm an sinh giáo dục cho bé C để lo cho bé học tập sau này. Đồng thời thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, bà H cũng gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng từ tâm ở khắp nơi đã giang tay giúp đỡ mẹ con bà.



BS Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện An Phước trao số tiền cộng đồng Facebook hỗ trợ cho mẹ bé C.



Ông Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước, cho biết qua vận động của báo, bệnh viện sẽ chăm sóc bé C với điều kiện tốt nhất và điều trị cho bé hoàn toàn miễn phí.



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do phải đi thu mua trái cây mua đi bán lại kiếm tiền nuôi con nên gần đây bà H phải chạy chợ suốt ngày để bé C ở nhà một mình. Khoảng giữa năm đến cuối năm 2016, T., một thanh niên hàng xóm biết bé C chỉ ở nhà một mình đã dùng dao khống chế, hiếp dâm bé bốn lần. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, T luôn đe dọa nếu bé C khai ra hắn sẽ giết chết.

Vì sợ hãi, bé C. chỉ lặng lẽ trốn vào xó nhà khóc mà không dám kể lại sự việc với mẹ. Chiều 25-12-2016, đi bán về sớm bà H phát hiện con gái đang ngồi co ro ở góc nhà khóc, người sốt hầm hập. Gặng hỏi mãi, bé C. chỉ co rúm người lại vì sợ hãi mà không dám trả lời.

Chỉ đến khi bà H đòi lấy roi đánh, C. mới vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Quá bàng hoàng và đau đớn, bà H. cắp nón chạy qua nhà hàng xóm gọi T. và cha mẹ T. sang nhà. Tại đây qua thuật lại của bé C., biết không thể chối cãi, T. thừa nhận tất cả. Cha mẹ T. đưa cho bà H. một triệu đồng giục bà đưa con đi khám. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), các bác sĩ cho biết, vùng kín bé C. bị lở loét và viêm rất nặng và yêu cầu bà H. trình báo ngay cho cơ quan công an.

Ngày 20-1, bé C đã được đưa đến Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định. Theo đó màng trinh bé C đã bị rách, vùng kín bị trầy xước dẫn đến viêm, nhiễm trùng nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị. Được biết, mẹ con bà H ở trong căn nhà tình thương do xã vận động xây tặng.