Trao hơn 1 triệu yen cho chị Hồng ve chai

Đây là số tiền rách, hư hỏng trong số hơn 5 triệu yen mà chị Hồng nhặt được trong thùng loa cũ, đã được Ngân hàng trung ương Nhật Bản đồng ý quy đổi 100% tiền mới cho chị Hồng.



Theo tỉ giá hiện nay, số tiền hơn 1 triệu yen chị Hồng nhận lại được tương đương hơn 200 triệu đồng.

"Tôi không tin là có thể đổi được hết 100%, tôi chỉ nghĩ đổi được khoảng năm sáu chục triệu đồng nhưng mà nay đổi được hết 200 triệu đồng, tôi rất cảm ơn Ngân hàng Hàng Hải và chú luật sư Hà Hải đã nhiệt tình giúp đỡ. Hôm nay nhận được số tiền này tôi cũng sẽ đổi sang tiền Việt và gửi tại đây khoảng 100 triệu đồng, số tiền còn lại tôi gửi về quê giúp cha mẹ, một phần nuôi con ăn học, và một phần đem đến chùa làm từ thiện giúp các em nhỏ có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn" - chị Hồng rớm nước mắt xúc động bày tỏ.







Ông Phạm Hữu Toàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Hàng Hải Phan Xích Long, cho biết ngày 2-6, ngân hàng nhận thu đổi số tiền yen do chị Hồng nhặt được. Nhân viên kiểm đếm, phân loại thì phần nhiều bị rách nát, hư hại lớn, không đủ điều kiện lưu thông. Do đó Maritime Bank quyết định giúp chị Hồng chuyển số tiền rách nát sang Ngân hàng trung ương Nhật Bản giám định để đổi sang tiền nguyên vẹn.

Ông Toàn cũng cho hay toàn bộ chi phí xuất khẩu ngoại tệ, chi phí giám định và các chi phí khác có liên quan, phía Maritime Bank đã miễn phí toàn bộ cho chị Hồng.

Như đã đưa tin, vào ngày 21-3-2014, tại cơ sở mua ve chai ở phường 10, quận Tân Bình, vợ chồng chị Hồng tháo dỡ thùng loa cũ và phát hiện số tiền hơn 5 triệu yen trong thùng loa. Thùng loa này chị Hồng mua của một người đi đường trước đó. Nhiều người biết tin đã kéo đến xin tiền chị Hồng, do đó Công an phường 10, quận Tân Bình đã làm thủ tục niêm phong, tạm giữ số tiền bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý.