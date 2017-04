Trẻ 10 tuổi có thể mang thai?

Hôm nay, họp báo về vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại Sáng 3-4, gia đình bé H. (10 tuổi, ở Vĩnh Long) đã đưa bé đến BV Từ Dũ để chấm dứt thai kỳ cho bé do bị xâm hại để không ảnh hưởng sức khỏe về sau. Bà Lữ Kim Chi (bà ngoại bé H.) cho biết gia đình đã thuê xe đưa bé đến bệnh viện, báo cho cơ quan công an cùng đi để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Sau khi siêu âm, bệnh viện thực hiện thủ thuật trong ngày. “Hôm qua, khi gia đình quyết định đưa bé đến BV Từ Dũ, tôi phải đi vay hàng xóm hai chỉ vàng cộng với đôi bông tôi đang đeo bán đi lấy tiền thuê xe. Người em của tôi thấy vậy cũng cho mượn 5 triệu đồng cầm theo lo chi phí trong bệnh viện” - bà Chi chia sẻ. Trước lời đề nghị của một đơn vị bảo trợ xã hội thông qua báo Pháp Luật TP.HCM là sẽ hỗ trợ cho bé H. được tiếp tục học tập sau này, bà Chi cho biết: “Tôi cũng rất muốn bé được chăm sóc ở môi trường tốt nhất để bé quên đi những tổn thương trong quá khứ. Gia đình sẽ quyết định khi sức khỏe của bé thật sự ổn định”. Tiếp xúc với PV, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sau khi bệnh viện xử lý bào thai xong, phía công an sẽ lấy mẫu mang đến cơ quan giám định pháp y, xác định mẫu ADN, từ kết quả giám định đó cơ quan điều tra sẽ có thêm chứng cứ. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Theo kế hoạch, chiều mai phía công an tỉnh tổ chức họp báo để thông tin với cơ quan báo chí về vụ việc bé H. bị xâm hại”. Về chi phí xử lý thai kỳ của bé H., Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: “Chi phí lấy mẫu và trưng cầu giám định sẽ do cơ quan điều tra chịu trách nhiệm, riêng việc thăm khám thai và làm dịch vụ để bỏ bào thai phần này do gia đình chịu, nếu gia đình khó khăn thì chúng tôi sẽ vận động các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ”. Liên quan đến việc trợ giúp pháp lý cho bé H., cuối giờ chiều 3-4, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho biết: “Chiều 3-4, văn phòng luật sư đã nộp hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa”. Như đã thông tin, ngày 29-3, đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM (0982000333 - 08.39919613) tiếp nhận thông tin từ ông NCL (ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về việc cháu gái của ông là bé H. bị một người ngụ cùng xóm xâm hại dẫn đến có thai. Gia đình cháu bé đã nhờ báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ pháp lý. Từ kết nối của chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Đức đã tình nguyện nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí, đồng thời trực tiếp tư vấn cho gia đình các vấn đề có liên quan đến vụ việc. NGUYỄN HIỀN - GIA TUỆ