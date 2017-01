Trễ hẹn sang tên xe, công an đến nhà xin lỗi dân

Ngày 23-11-2016, ông Nguyễn Công Tân (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh (TP.HCM) làm thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy biển số 59B1-....66. Sau khi hoàn thành thủ tục, ông Tân được giao giấy hẹn 15 ngày, tuy nhiên mãi đến ngày 16-1-2017 ông mới nhận được giấy đăng ký xe (GĐKX).

Phải thăm dò nhiều bận

Ông Tân cho biết: “Đúng hẹn, tôi lên đội thì được hẹn thêm 15 ngày nữa, tuy nhiên đến ngày 5-1, tôi lên thì được hẹn tiếp 15 ngày nữa. Nguyện vọng của tôi khi đi làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ là muốn đăng ký chạy xe Grab để kiếm thêm thu nhập vì gia đình đang khó khăn. Nhưng muốn chạy xe Grab phải có GĐKX chính chủ nên việc chậm giao kết quả gây bất lợi cho tôi. Hơn nữa, những lần đến hẹn, tôi lên đội phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới tới lượt mình rồi được báo là chưa có giấy khiến tôi bị công ty quở trách vì bỏ công việc”.

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM để tìm hiểu thông tin ông Tân đã nêu. PC67 cho biết theo quy trình, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã làm thao tác truy hồ sơ gốc tại Công an quận 2 và đã nhận hồ sơ gốc ngày 12-12-2016, trình ký giấy chứng nhận đăng ký xe và sau đó giao giấy chứng nhận đăng ký xe cho bộ phận trả kết quả vào ngày 4-1-2017.

Ngày 5-1-2017, ông Tân có đến lấy giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng do lẫn lộn nên cán bộ chưa tìm được giấy chứng nhận đăng ký xe của ông Tân. Đến ngày 16-1-2017, cán bộ đăng ký xe đã trực tiếp đến nhà ông Tân để giao GĐKX và xin lỗi ông về việc trễ hẹn nêu trên. “Đây là trường hợp ngoại lệ nên Ban Chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã họp và chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ làm công tác đăng ký xe và rút kinh nghiệm” - PC67 cho biết.



Người dân đến Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm thủ tục đăng ký sang tên xe. Ảnh: LÊ THOA

Đã đăng ký nhưng chưa nhận giấy: Không bị phạt

Vừa qua, có một số thắc mắc với việc trả hồ sơ sang tên đổi chủ cho xe máy chậm trễ. PC67 cho biết: Theo quy định, trường hợp xe đăng ký sang tên khác huyện (khác điểm đăng ký) thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan làm đăng ký gửi thông báo đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan đang quản lý hồ sơ xe biết và yêu cầu chuyển hồ sơ gốc. Cơ quan quản lý hồ sơ sẽ làm phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu và gửi kèm hồ sơ gốc niêm phong cho cơ quan đăng ký mới. “Việc rút gốc hồ sơ tại các quận, huyện mất nhiều thời gian nhất. Cán bộ phải kiểm tra hồ sơ gốc, in phiếu chuyển hồ sơ, trình lãnh đạo ký, đóng dấu, sau đó mới bàn giao hồ sơ cho đơn vị yêu cầu rút hồ sơ gốc. Ngoài ra, hồ sơ gốc được lưu trữ không phải tại nơi đăng ký xe, do đó việc rút hồ sơ gốc còn gặp nhiều khó khăn” - PC67 cho biết.

Theo PC67, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP quy định mỗi tuần hai ngày nhận thông báo rút và bàn giao hồ sơ gốc do cán bộ của công an quận, huyện trực tiếp bàn giao với nhau, nhằm đảm bảo thời gian trả hồ sơ cho dân đúng hẹn.

PC67 cũng khẳng định những trường hợp đăng ký sang tên đổi chủ trước ngày 31-12-2016 thì dù qua ngày 1-1-2017 chưa có GĐKX thì cũng không bị xử phạt, vì vậy “người dân cứ yên tâm khi đã được cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn lấy GĐKX”.