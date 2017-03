Treo băng rôn đòi nợ!

Đó là cách đòi nợ không giống ai của Công ty Thiết kế và xây dựng Thiên Phúc (trụ sở đặt tại 174/142C Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Chỉ vì gia chủ chưa chịu thanh toán nốt chi phí xây dựng nhà, công ty này đã khóa trái cổng căn nhà vừa mới thi công xong, đồng thời treo băng rôn cảnh báo việc chủ nhà còn nợ tiền.

Bên giao công trình, bên không chịu nhận

Ngày 27-6-2007, ông Phan Văn Tòng đại diện cho người em ký hợp đồng thuê Công ty Thiên Phúc thi công xây dựng một căn nhà tại số 12 đường 28, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Theo hợp đồng, chi phí xây dựng nhà là 1,4 tỷ đồng. Ông Tòng có nhiệm vụ thanh toán tiền cho công ty theo tiến độ thi công ghi trong hợp đồng. Ông Tòng đã trả được ba đợt tiền, cả thảy là 1,3 tỷ đồng. Riêng khoản tiền còn lại (100 triệu đồng), ông sẽ trả ngay sau khi công trình được hoàn thiện, hai bên cùng nghiệm thu và ký nhận bàn giao nhà.

Ngày 10-4-2008, công ty yêu cầu ông Tòng ký biên bản bàn giao nhà. Tuy nhiên, ông Tòng đã không chịu ký tên vì “công trình còn thiếu một số thiết bị so với dự toán ban đầu”. Phía công ty không chấp nhận lý do này. Ngay hôm sau, giám đốc công ty gửi văn bản đề nghị ông Tòng thanh lý hợp đồng vì công ty đã hoàn tất việc xây dựng. Một lần nữa, ông Tòng từ chối nhận nhà...

Treo bảng nợ, chiếm giữ nhà

UBND phường Bình Trưng Tây đã mời hai bên đến hòa giải nhưng không thành. Để dứt dạt, ông Tòng đã khởi kiện ra TAND quận 2 và tòa này đã thụ lý vụ án. Đáng tiếc là chỉ vài ngày sau đó, phía công ty đã đến khóa trái cổng căn nhà. Chưa hết, họ còn treo băng rôn phía trước nhà với hàng chữ “Nhà chưa trả tiền đang niêm phong. Vô phận sự cấm vào” (!?). Mâu thuẫn giữa đôi bên càng căng thẳng hơn khi phía công ty tự ý tháo dỡ các thiết bị, vật tư đã gắn trong nhà để mang đi nơi khác.

Ông AH, một người dân sống gần đó, kể lại: “Hôm đó, nghe tiếng la hét ồn ào, gây mất trật tự khu phố nên tôi đã đến tận nơi để xem sự thể thế nào. Tôi đã nhìn thấy nhiều thanh niên ra vào để khiêng vác đồ đạc chất lên xe tải chở đi nhưng không dám can ngăn...”. Ông Tòng cũng cho biết, trước khi mang đồ đạc đi, một nhóm người của công ty đã kéo đến nhà riêng của ông (ở phường Bình Trưng Đông, quận 2) để buộc ông ký giấy nhận nhà và trả tiền (hoặc nếu kẹt tiền thì viết giấy nhận nợ) nhưng ông không đồng ý.

Không được niêm phong nhà người khác

Giải thích với PV Báo Pháp Luật TP.HCM về hành động của mình, ông Nguyễn Công Phúc, Giám đốc Công ty Thiên Phúc, nói: “Người em của ông Tòng cho biết đã chuyển về đủ tiền để trả cho chúng tôi nhưng ông Tòng lại tiêu xài hết. Chúng tôi buộc phải làm dữ để thu hồi nợ vì không thể thương lượng được với ông Tòng do ông say xỉn suốt ngày và còn hay phá phách khi vào xem nhà. Thực tế, công ty chỉ thi công sai sót một ít so với yêu cầu...”.

Ông Trần Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây, cho rằng: “Cần khuyên răn, giáo dục trước rồi hãy tính đến việc xử phạt hành chính. Về việc công ty chiếm giữ nhà và treo băng rôn nêu trên, phường sẽ đề nghị bên công an xem xét, tính hướng xử lý”.

Nhiều người dân trong khu phố nói họ đã nhiều lần phản ánh việc Công ty Thiên Phúc gây mất trật tự nhưng chẳng thấy cán bộ phường xuống kiểm tra. Khi liên hệ với công an phường, họ được hướng dẫn phải về làm đơn trình báo... Thành thử chuyện trái tai gai mắt nói trên cứ kéo dài hai mươi ngày nay.

Theo khoản 1b Điều 18 Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ, người có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, Điều 141 Bộ luật Hình sự cũng cho phép xử lý hình sự tội “chiếm giữ trái phép tài sản” đối với người cố tình không trả lại tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Đề nghị Công an phường Bình Trưng Tây và Công an quận 2 sớm xem xét hành vi niêm phong nhà trái phép nêu trên của giám đốc Công ty Thiên Phúc để có biện pháp xử lý phù hợp.