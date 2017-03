Trộm cắp nhiều, công an xin lỗi dân

Nhiều hộ dân ở chung cư Cây Mai (đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, TP.HCM) phản ánh hơn một năm nay nơi đây có tới hàng chục hộ bị mất trộm. Cách đây hơn một tuần, có ba vụ trộm liên tiếp làm mọi người rất lo lắng.

Em T. (khu B), mới bị mất trộm máy tính, điện thoại và tiền, tiếp chúng tôi qua hai lớp cửa với bốn ổ khóa: “Gia đình em đang đi mua thiết bị chống trộm nên chỉ có em ở nhà. Không biết có “nội gián” không mà chị em đi nhận bằng tốt nghiệp hơn 1 tiếng về nhà đã thấy cửa bị phá, trong nhà mọi thứ bị xới tung. Sợ quá, ăn tết xong ba mẹ em sẽ bán nhà”.

Anh H., cũng bị cuỗm mớ đồ, kể: “Chúng nó đã phá ổ khóa nhà tôi để vét hết máy chụp ảnh, laptop... Tôi phải tốn hơn 3 triệu đồng sắm chuông báo trộm”.

Ban quản lý chung cư đã tạm đóng cửa thang bộ để thắt chặt an ninh. Ảnh: NGÂN NGA

Nhà một anh công an ở khu A có tới ba lớp cửa với gần chục ổ khóa trong và ngoài. Anh này cho biết vừa đi làm về đã thấy cửa mở tung ra, mất vài thứ trong nhà. “Vụ mất trộm lớn nhất là vào cuối năm 2011, trong một đêm nhà gửi xe mất tới tám chiếc. Ở đây an ninh rất tệ!” - anh nói.

Anh Lý Phết Hỏn (tổ trưởng tổ khu 7A, KP 1) dự đoán: “Chung cư Cây Mai do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 11 quản lý, gồm có ba lô, sáu cửa và ba cửa thang bộ. Có khả năng có hai nhóm đối tượng trộm cắp: một là ở bên ngoài vào và thường trộm vào ban đêm bằng cách leo qua lan can; hai là người ở đây do biết rất rõ giờ giấc của từng gia đình nên khi chủ nhà đi làm là ra tay ngay”. Một người trong ban quản lý chung cư thông tin: “Chúng tôi chỉ quản lý điện, nước, còn chủ hộ phải trực tiếp quản lý nhà của mình. Do chung cư có hơn 300 hộ mà chỉ có sáu nhân viên bảo vệ chia nhau trực nên không thể bao nổi. Mặc dù cơ quan PCCC không đồng ý nhưng chúng tôi vẫn phải đóng ba cửa thang bộ để dễ trông chừng”.

Trung tá Ngô Thành Ân, Trưởng Công an phường 16 (quận 11), cho biết: “Chúng tôi đã chưa làm tốt nhiệm vụ nên mới để xảy ra tình trạng trộm cắp liên tiếp vào thời gian gần đây tại chung cư Cây Mai. Chúng tôi xin lỗi dân về thiếu sót này. Để khắc phục, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra những hộ có hộ khẩu thường trú và những hộ đang thuê nhà trong chung cư, bố trí lực lượng mặc thường phục ăn ở sinh hoạt với dân, gắn camera, đề nghị đổi nhóm bảo vệ, tăng cường trách nhiệm của các nhân viên bảo vệ trong việc gìn giữ an ninh tại chung cư…”.

NGÂN NGA