Trộm lộng hành giữa ban ngày

Họ đã nói Trong các cuộc họp với tổ dân phố, công an phường thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác với bọn trộm cắp. Khi phát hiện trộm đột nhập thì người dân phải liên hệ ngay với công an phường và khu phố. Tới đây, công an phường sẽ cử lực lượng tăng cường tuần tra, nhất là ở những khu nhà trọ, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ông HỒ NGÔ KHỞI, Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM)