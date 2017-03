Trộm vào nhà thì phải mời trà?!

Kẻ trộm bị bắt trói được xử lý như thế nào? Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4-1, em K. cũng khai nhận đã bốn lần đột nhập vào quán bị cáo Trình lấy tiền thành công, hôm xảy ra vụ việc là lần thứ 5. “Nếu không bị chú Trình phát hiện thì tôi đã lấy được tiền rồi” - em K. hồn nhiên khai. Như đã đưa tin, trong quá trình thông tin vụ án này, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã về tận nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu cặn kẽ những thông tin liên quan. Theo lời của anh Trình, thời điểm bắt được kẻ trộm, do không biết là con cái nhà ai, ở đâu nên cha con anh đã tra hỏi. “K. (Phạm Văn K., tên trộm) khai là con ông Bảy C., tên thật là Phạm Văn B., nhà ở cùng xã. Em K. không phải con ông cháu cha gì đâu. Ngược lại, hoàn cảnh nhà em cũng khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã chủ động hỗ trợ tiền thuốc 10 triệu đồng cho em K. Hiện nay em K. đã thôi học và đang tập lái ghe ở nhà một người quen”, anh Trình kể lại. UBND xã Vĩnh Bình cho biết K. đã bị Công an huyện Chợ Lách xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp với hình thức phạt cảnh cáo. Vì sao K. ăn trộm nhưng không bị xử hình sự?

Theo Điều 12 BLHS thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Điều 138 BLHS quy định ăn trộm từ 2 triệu đồng trở lên mới là tội phạm. Trong vụ việc này, K. bị bắt quả tang trong tiệm tạp hóa của anh Trình nhưng chưa lấy được gì. Mặt khác, ngay cả trường hợp K. lấy trộm số tiền hàng trên 2 triệu đồng thì K. cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi lẽ tội trộm cắp (ở khoản 1 Điều 138) là tội phạm ít nghiêm trọng nên theo Điều 12 BLHS nêu trên, K. (15 tuổi) không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.