Trù dập người tố cáo?

Sau phản ảnh của tôi, điều dưỡng trưởng khoa đã thừa nhận vi phạm nhưng ban giám đốc bệnh viện xử lý không nghiêm minh, có dấu hiệu bao che cho nhân viên sai phạm. Riêng tôi lại bị ban giám đốc trù dập, điều chuyển sang làm việc ở khoa cấp cứu...





Nguyễn Đức Thắng Ý (TP.HCM)



Ông Nguyễn Thanh Sơn

(giám đốc Bệnh viện Phú Nhuận)

trả lời:- Khi nghe phản ảnh việc khoa khám bệnh theo yêu cầu có hành vi bán thuốc và thu tiền trực tiếp của bệnh nhân, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan làm rõ để xử lý. Ban giám đốc đã phê bình bác sĩ Phạm Quốc Huy (trưởng khoa) và điều dưỡng trưởng Liễu. Do đây là lần xử lý vi phạm đầu tiên nên bệnh viện chỉ phạt trừ bác sĩ Huy và điều dưỡng Liễu mỗi người 400.000 đồng tiền phụ cấp trách nhiệm. Đồng thời ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo khoa khám bệnh theo yêu cầu phải chấm dứt ngay việc trực tiếp bán thuốc, dịch truyền cho bệnh nhân tại khoa; tủ thuốc cấp cứu tại khoa phải là thuốc do khoa dược bệnh viện cấp phát và khi nhượng thuốc cho bệnh nhân phải thu tiền tại phòng thu viện phí có giao hóa đơn cho người đóng tiền.Việc chuyển điều dưỡng Thắng Ý về khoa cấp cứu từ ngày 1-12 đã có trong kế hoạch của bệnh viện từ trước khi điều dưỡng này phản ảnh về sai phạm của khoa khám bệnh theo yêu cầu, chứ không phải do ban giám đốc trù dập.Theo L.TH.H.(TTO) ghi