(PL)- Trụ điện này nằm trên đường Bình Đường 2 thuộc xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương (ảnh). Người dân khu vực lo sợ trụ điện có thể sập đổ bất cứ lúc nào do phần cốt thép bên trong bị uốn cong và phần bê-tông ở phần gốc bị bong tróc.

Sự cố này phát sinh vào tháng trước, sau khi một xe tải đi ngang vướng vào chùm dây điện mắc trên trụ. P.ĐIỀN