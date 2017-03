Trúng xe tay ga nhưng tìm không ra!

Tại hội chợ, công ty có tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng một xe máy tay ga Attila Passing XR dành cho khách mua vé vào cổng.

Lúc đó chị Nguyễn Thị Kiều (Nha Trang) đã may mắn trở thành khách hàng trúng thưởng chiếc xe. Theo lời người dẫn chương trình, công ty sẽ trao thưởng trực tiếp ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, công ty chỉ trao cho chị chiếc chìa khóa xe tượng trưng. Do chị không bằng lòng nên phía công ty hẹn chị sáng hôm sau (8-6) đến hội chợ giải quyết. Không đồng ý với cách xử lý này, chị đã đề nghị Công an phường Vĩnh Nguyên can thiệp. Sau khi làm việc xong với hai bên, công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP Nha Trang.

Chiều 8-6, chị Kiều nhận được điện thoại của giám đốc công ty hẹn gặp chị tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa để lập biên bản ghi nhớ. Theo nội dung biên bản (có chữ ký của hai bên), từ 8-6 đến 8-7 công ty phải trao chiếc xe máy cho chị Kiều. Nhưng rồi đến giờ chị Kiều vẫn chưa được giao xe.

Ông Đào Văn Tuấn, cán bộ Đội an ninh Công an TP Nha Trang, cho biết đội đã gọi cho giám đốc công ty theo số điện thoại di động và số máy văn phòng của công ty ở TP.HCM để tìm hiểu sự việc nhưng không liên lạc được. Hiện đội đã chuyển hồ sơ đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Nha Trang xem xét.

Sáng 28-7, tại TP.HCM, PV đã đến địa chỉ 55/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, nơi công ty đăng ký làm trụ sở, để tìm gặp giám đốc công ty nhưng bất thành. Chủ căn nhà cho biết: “Trước đây giám đốc công ty có đến nhà tôi xin đặt bảng tên công ty trước nhà nhưng hơn một tháng nay bà đã cho gỡ bảng”. PV tiếp tục đến 508/2D Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận (địa chỉ hiện tại của công ty theo cung cấp của tổng đài 1080) nhưng cũng không có kết quả. Chủ tòa nhà này thông tin cách đây 15 ngày, giám đốc công ty có đến thuê một phần của tòa nhà làm trụ sở nhưng chưa ký hợp đồng thì công ty đã chuyển đi nơi khác.

