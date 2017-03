Trưởng ban Tuyên giáo Nghệ An làm giả hồ sơ khen thưởng?

Thứ nhất, ông Tô Hồng Hải đã không khai về việc cá nhân bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách năm 2007, khi còn đương chức Bí thư Thành uỷ TP.Vinh. Lý do bị kỷ luật là do công dân liên tiếp có đơn tố cáo ông Hải có hành vi bao che cho cán bộ cấp dưới tham nhũng, ngăn cản không cho làm rõ vụ tham nhũng đất đai ở xã Hưng Lộc và Nghi Phú, bởi người nhà ông Hải được cấp đất sai đối tượng.



Thứ hai, trong bản khai thành tích của mình, ông Hải chủ yếu nói về thành tích của Ban Tuyên giáo mà không đề cập đến thành tích cá nhân vì chưa đủ các tiêu chuẩn: Chưa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, không liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, không đạt danh hiệu đảng viên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bản thân thì bị kỷ luật...





Không họp Hội đồng Thi đua, nhưng vẫn làm giả biên bản.

Tuy nhiên, hồ sơ của ông Hải vẫn được Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An xét đề nghị Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Thứ nhất, ông Hải không đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở các năm 2003 – 2009, nhưng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vẫn công nhận ông Hải là chiến sĩ thi đua ngần ấy năm. Thứ hai, ông Tô Hồng Hải không đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2003 – 2009, nhưng hồ sơ trích ngang vẫn thể hiện.



Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Hưng Thịnh - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Ông Thịnh cho biết, về nội dung phản ánh ông Hải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2003 – 2009 là chúng tôi ghi theo bản thành tích cá nhân. Còn về danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ thì chúng tôi căn cứ theo xác nhận của các cơ sở Đảng.

Lật lại hồ sơ, trong bản khai thành tích cá nhân, ông Tô Hồng Hải chỉ khai là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ giai đoạn 2003 – 2005. Về danh hiệu đảng viên, hồ sơ ông này có 2 giấy xác nhận. Một của Thành uỷ TP.Vinh xác nhận từ năm 2001 – 2005. Và một giấy do Phó Bí thư Đảng uỷ Cơ quan dân chính Đảng Nguyễn Trọng Chân ký xác nhận cho ông Hải: “Năm 2007, 2008, 2009 được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong lúc năm 2007 ông Hải đang phải thụ án kỷ luật. Và có một điều là năm 2006 không thấy phản ánh ông Hải được xếp loại thế nào?



Điều mà dư luận quan tâm nhất hiện nay chính là ông Tô Hồng Hải đã ngụy tạo hồ sơ khen thưởng. Theo quy định, để kèm theo bộ hồ sơ gửi đi các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Tuyên giáo phải có biên bản (hoặc trích biên bản) cuộc họp đề nghị khen thưởng. Tại hồ sơ của ông Hải cũng có bản trích này và ghi lập ngày 16.3.2010.

Theo biên bản, cuộc họp do chính ông Hải chủ trì, ông Đinh Lĩnh Lương – Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo làm thư ký. Nội dung là 6/6 uỷ viên hội đồng nhất trí đề nghị xét tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho ông Hải.



Tuy nhiên, trên thực tế không có cuộc họp như đã nêu. Theo một số cán bộ Ban Tuyên giáo, Hội đồng Thi đua của ban chỉ có 5 người, chứ không phải 6. Ngày 15.3.2010 có họp lãnh đạo ban, nhưng bàn về việc khác, ngày 16.3, toàn ban không có cuộc họp nào. Để khẳng định sự việc, chúng tôi đã tìm gặp ông Đinh Lĩnh Lương - người ký tên ở vị trí thư ký của bản trích biên bản ngày 16.3. Ông Lương đã thừa nhận, không tổ chức họp Hội đồng Thi đua Ban Tuyên giáo như trong bản trích biên bản.



Hiện Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Trần Văn Hằng đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra, làm rõ việc gian dối hồ sơ thi đua khen thưởng của ông Tô Hồng Hải.





