Trưởng công an xã bị tố “giữ” tiền cấp dưới

Ngày 24-8, ông Phạm Văn Sánh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Công, Châu Thành (Long An), cho biết đảng ủy xã này đang chỉ đạo UBND xã xác minh vụ trưởng công an xã bị tố “giữ hộ” tiền hỗ trợ của cấp dưới.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Việt Thu - công an viên xã Vĩnh Công, mỗi tháng công an viên làm việc tại xã được phân công trực đêm, làm thêm ngoài giờ sẽ được hỗ trợ hơn 400.000 đồng. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 4-2015, anh Thu không nhận được số tiền này, tổng cộng gần 1,7 triệu đồng.

Tương tự, anh Hồ Minh Tuấn, công an viên xã này, cũng không nhận được tiền hỗ trợ bốn tháng, tổng cộng gần 1,2 triệu đồng.

Anh Thu và anh Tuấn đến hỏi thủ quỹ xã thì được biết ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng công an xã, đã nhận hết số tiền này. Vì thế, anh Thu và anh Tuấn báo cáo sự việc này cho lãnh đạo xã. Tuy nhiên, đến nay anh Thu vẫn chưa nhận lại tiền, riêng anh Tuấn do đòi mãi nên mới được trả hơn 400.000 đồng.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Phương để tìm hiểu vụ việc nhưng ông này từ chối trả lời.

Trong khi đó, ông Võ Thành Long - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công cho biết sau khi có phản ánh, xã đã mời ông Phương đến nhắc nhở, yêu cầu giải thích rõ. “Có thể quá trình tài chính đã duyệt chi tiền nhưng thủ quỹ chưa giao tiền, gây ra… hiểu lầm” - ông Long nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi qua các hồ sơ tại xã, đến nay toàn bộ tiền trực của công an xã, phía công an đã nhận hết, bộ phận tài chính và thủ quỹ không còn nợ chứng từ gì của công an xã. Ông Phạm Văn Sánh, cũng xác nhận đến nay toàn bộ số tiền làm thêm của các công an viên đã được Trưởng công an xã Nguyễn Thành Phương ký nhận hết rồi.