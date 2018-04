Trường đóng cửa vì công trình sát vách

Mới đây, Trường Mầm non Vietkids nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động. Hiện trường có 64 bé đủ các độ tuổi đang theo học. Việc đột ngột phải chuyển trường đã gây khó cho cả phụ huynh lẫn học sinh.



Nháo nhác tìm trường mới cho con

Lý do trường tạm ngưng hoạt động là do công trình nhà cao tầng của Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt đang xây dựng, ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như hoạt động của nhà trường. Trường đã báo cáo Phòng GD&ĐT quận Hải Châu đề nghị giúp đỡ và phòng đã hỗ trợ các trường mầm non lân cận nhận được 43 bé. Biết thông tin, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc vì lo rằng chuyển trường đột ngột như vậy sẽ khiến trẻ bị sốc tâm lý. Có phụ huynh bất an đến mức cho con nghỉ học luôn.

Chị Lê Thị Kim Vân có con ba tuổi đang theo học tại đây cho biết: “Bé nhà tôi vừa gửi được sáu tháng, lúc mới đi học bé khóc rất nhiều, giờ mới quen lại phải xáo trộn. Hiện tại tôi đang phải sắp xếp công việc để trông con trong khi chờ có trường mới”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm có cháu nội học lớp nhà trẻ nói: “Theo tôi biết thì công trình này thi công đã thông báo từ sớm cho trường và có hỗ trợ phương án di dời. Thế nhưng chủ trường vẫn tuyển sinh khi chưa tìm được cơ sở mới rồi bây giờ thì tạm đóng cửa luôn. Thế này thì rất ảnh hưởng tới tâm lý cháu tôi”.

Ghi nhận tại hiện trường, ba cần cẩu của công trình tòa nhà 22 tầng bên cạnh treo lủng lẳng phía trên trường mầm non. Máy khoan bê tông hoạt động gây tiếng động lớn trong khi chiếc cần cẩu di chuyển qua lại khiến nhiều phụ huynh rất lo lắng.



Cần cẩu công trình treo lủng lẳng trên nóc nhà trường. Ảnh: HẢI HIẾU

Phòng GD&ĐT quận sẽ hỗ trợ khẩn cấp

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt (chủ đầu tư công trình), cho biết đơn vị này đã hoàn tất các thủ tục để xây dựng công trình đúng pháp luật và có mua bảo hiểm tai nạn, sự cố... đầy đủ. Công ty đã thông báo cho trường thời điểm thi công là đầu năm 2017, đồng ý hỗ trợ cho trường bản vẽ thiết kế ở địa điểm mới, cam kết thuê lại trường trong vòng hai năm thi công, hỗ trợ phương tiện để trường di dời trang thiết bị.

“Chúng tôi không có trách nhiệm phải hỗ trợ như thế nhưng mình xây dựng có thể làm phiền hàng xóm nên làm hết mức có thể. Tuy nhiên, chủ trường đã không chịu xây dựng cơ sở mới để chuyển học sinh. Đúng ra nếu không vì phải điều chỉnh thiết kế thì chúng tôi đã khởi công từ năm 2017 rồi” - ông Hùng nói.

Trao đổi với người viết, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu, cho biết sau khi nhận báo cáo của trường về việc tạm ngưng hoạt động, phòng đã hỗ trợ bằng cách liên hệ các trường lân cận để chuyển trẻ sang. “Việc quan trọng nhất lúc này là ổn định môi trường học, tâm lý cho trẻ, đảm bảo cho trẻ có chỗ học tập đầy đủ. Các trường lân cận sẽ đủ năng lực tiếp nhận trẻ từ Vietkids chuyển qua” - bà Hà khẳng định.

Theo bà Hà, đầu năm học phòng không được trường thông báo về việc sẽ có công trình thi công gây ảnh hưởng đến hoạt động. Đến thời điểm này, khi sự việc vỡ lở phòng mới nhận được thông báo đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn quận có một trường học phải dừng hoạt động do công trình lân cận thi công. Mặc dù việc này gây phiền cho phụ huynh học sinh nhưng hiện chưa có quy định, chế tài nào để áp dụng xử phạt trường. Việc chủ đầu tư công trình thông báo cho chính quyền việc thi công thì phòng GD&ĐT cũng không hay biết. Theo quy trình, địa phương không phải thông báo việc này cho phòng. “Đây là một phát sinh mới trong công tác quản lý giáo dục. Chúng tôi sẽ báo cáo và tham mưu cho UBND quận và Sở về việc này để có quy định xử lý phù hợp” - bà Hà cho hay.