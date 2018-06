Trường học tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh

Sự việc một số bé gái tiểu học bị kẻ xấu đột nhập vào trường thực hiện hành vi dâm ô là hồi chuông báo động các trường cần tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh và an toàn cho học sinh.



Kẻ lạ lợi dụng cơ hội trà trộn vào trường

Ngày 31-5, Công an quận 12 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tuấn (ngụ quận 12) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tuấn vào Trường Tiểu học Lê Văn Thọ ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì gặp bé gái chín tuổi trên lầu. Nam thanh niên liền tiếp cận hỏi “Có nhặt được tiền của chú không”. Bé gái trả lời không, Tuấn đòi kiểm tra rồi sờ soạng khắp người. Chưa dừng lại, khi đi xuống lầu, nam thanh niên này bắt gặp ba bé gái khác và thực hiện hành vi tương tự.

Tiếp đó, một trường tiểu học trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (quận 12) cũng đến công an trình báo việc Tuấn có hành vi dâm ô một bé gái trong nhà vệ sinh tại trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Sang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, xác nhận sự việc trên diễn ra tại trường vào ngày 27-3.

Theo ông Sang, hôm đó trường tiếp một đoàn học sinh khiếm thị về biểu diễn ca nhạc nhằm ủng hộ cho các bé bị khuyết tật. Trong khi thầy cô, học sinh và ban giám hiệu tập trung ở sân trường thì nam thanh niên đã lẻn lên lầu, sờ soạng vào người các em. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lên công an để điều tra.

“Do trường có đến 5.000 học sinh nên nhà trường phải mở cửa để phụ huynh đưa con vào lớp, nếu không sẽ gây ùn tắc giao thông tại khu vực trường. Lợi dụng thời điểm đông người, nam thanh niên đã trà trộn vào trường và tìm cách thực hiện hành vi đồi bại của mình. Thời điểm đó tất cả học sinh đã tập trung ở sân, do học sinh kia xuống muộn nên đã bị kẻ xấu sờ soạng” - ông Sang nói.



Ở Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp, phụ huynh được vào sân trường (nhưng không được lên lầu) đón con để đảm bảo an ninh trường học. Ảnh: NQ

Sau khi sự việc xảy ra, trường đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT quận 12. Sau đó, nhà trường tổ chức một buổi tuyên truyền về các hành vi xâm hại để học sinh nhận biết.

Trường cũng thuê thêm một bảo vệ, đồng thời cắt cử hai bảo vệ đứng trực tiếp ở trước đầu cầu thang, tuyệt đối không cho phụ huynh đưa con lên lầu để vào lớp như trước đây. Bên cạnh đó, trường cũng lắp đặt thêm một số camera.

Các trường thắt chặt an ninh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã đề cao cảnh giác, tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn trường học.

Bà Đỗ Thị Sửu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, cho biết lâu nay nhà trường tuyệt đối không cho phụ huynh vào trường học. Đến giờ tan trường, bảo vệ sẽ mở cửa để phụ huynh đứng chờ đón con. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tập hợp học sinh đi thành từng hàng và dẫn các em ra trao tận tay cho phụ huynh.

Để công tác an ninh trường học được đảm bảo, khi đưa con đến trường, phụ huynh chỉ dừng tại cổng, các bé sẽ tự vào lớp. Bên cạnh đó, trường có bốn bảo vệ, camera được lắp đặt tại các hành lang, sân trước, sân sau.

Nếu phụ huynh muốn gặp học sinh, bảo vệ sẽ báo với ban giám hiệu nhà trường. Sau khi xem xét, phụ huynh sẽ được gặp vào giờ ra chơi tại phòng tiếp dân của trường. Đặc biệt, nhà trường không cho gặp trong giờ học trừ trường hợp bất khả kháng như nhà có tang hay bị ốm đau.

Tương tự, ông Phan Văn Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận 1, nhận định: Hiện tại xã hội rất phức tạp, vì thế công tác bảo đảm an ninh trường học luôn được đề cao. Năm ngoái trường đã vận động nguồn lực xã hội hóa để làm một hệ thống camera lắp đặt tại các hành lang và quanh trường, tăng cường công tác bảo vệ, các khu vực vắng người như nhà vệ sinh có cán bộ thường xuyên giám sát.

“Do trường ở vị trí nút thắt giao thông nên phải cho phụ huynh đi xe vào tận lớp đón con để tránh gây ùn tắc. Điều này khiến tôi lo lắng vì sẽ là cơ hội để kẻ gian lợi dụng trà trộn. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở bảo mẫu, giáo viên phải nâng cao cảnh giác, tới giờ ra về phải tập trung học sinh thành hàng rồi giao cho từng phụ huynh. Mặt khác, thời điểm đó cũng có bộ phận nhân viên văn phòng đi giám sát các khu vực hành lang, góc khuất. Hơn nữa, trường có hệ thống camera được lắp đặt nên tôi cũng yên tâm. Từ nhiều năm nay không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra” - ông Trí nói.

Đồng quan điểm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cho hay phụ huynh được vào trường đón con nhưng chỉ ở khu vực dành cho phụ huynh, không được lên lớp. Nếu có người muốn gặp học sinh sẽ trao đổi với văn phòng, sau đó xin ý kiến ban giám hiệu mới cho gặp.