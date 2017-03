Trưởng, phó phòng kinh doanh đang lên giá!

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần khoảng 1.000 trưởng, phó phòng tiếp thị, kinh doanh; khoảng 5.000 quản lý, giám sát bán hàng chuyên nghiệp và nhân viên kinh doanh. Thế nhưng các công ty lẫn nhà tuyển dụng đều than thở vì khó tìm được nguồn lao động ưng ý trong lĩnh vực này.

Lương cao, hoa hồng hấp dẫn

Trưởng, phó phòng tiếp thị, kinh doanh là vị trí “hot” nhất hiện nay, bởi họ không phải nhọc công đi tìm việc mà chỉ cần cân nhắc mức lương và môi trường làm việc để tiếp tục thăng tiến.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc điều hành Công ty Thế Giới Xinh - Beautyworld (công ty chuyên về phân phối mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp), cho hay để tuyển được người quản lý của bộ phận tiếp thị và bán hàng, các công ty sẵn sàng mở hầu bao trả lương cao lẫn hoa hồng hấp dẫn để níu kéo lao động của nhau. Mức lương của một trưởng phòng tiếp thị, kinh doanh hiện khoảng 30 triệu đồng/tháng; quản lý bán hàng khu vực, tùy cơ cấu từng công ty sẽ có thu nhập 15-18 triệu đồng/tháng; nhân viên bán hàng có lương 3,5-7 triệu đồng/tháng, tùy độ thông dụng của sản phẩm.

Từ đây đến cuối năm, lĩnh vực dịch vụ, tiếp thị bán hàng…đang thiếu hụt nhiều lao động. Ảnh minh họa: HTD

Vị trí trưởng, phó phòng tiếp thị, kinh doanh luôn có ý nghĩa quyết định doanh số của công ty. Vì vậy, các công ty thường ra sức săn lùng những ứng viên am hiểu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng cho chức danh này để triển khai hiệu quả chiến lược bán hàng và cạnh tranh với các nhà phân phối khác. Ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Phương Đông, bày tỏ: “Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tuyển dụng được một trưởng phòng tiếp thị, kinh doanh vừa có kinh nghiệm, vừa điều hành quản lý tốt là điều không đơn giản. Công ty chúng tôi đã lên kế hoạch tuyển một trưởng phòng tiếp thị nhưng mức lương và năng lực người dự tuyển là điều phải cân nhắc. Sản phẩm chúng tôi đang sản xuất và phân phối cần người thực sự am hiểu về nông nghiệp. Nhưng nếu tuyển người có kinh nghiệm thì họ đòi lương quá cao, còn tuyển người chấp nhận lương thấp hơn thì cả năng lực lẫn kinh nghiệm đều không giúp ích gì nhiều cho công ty”. Theo ông An, những trưởng phòng tiếp thị, kinh doanh giỏi thường tìm đến các tập đoàn, công ty nước ngoài để tìm cơ hội thăng tiến lên cao hơn vì môi trường làm việc ổn định. Các doanh nghiệp nhỏ tuy trả lương cao, hoa hồng hấp dẫn nhưng cơ cấu tổ chức không chặt chẽ và cách hành xử với nhân viên còn mang nặng tính chủ-tớ.

Còn theo ông Bùi Nam Hải, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ bán lẻ quốc tế, thì: “Trưởng phòng tiếp thị, kinh doanh là hai vị trí đang “hot” nhưng để tuyển dụng họ thì phải chọn được người đảm bảo tin cậy, biết cách tạo ra nhiều lợi nhuận và có trách nhiệm cao trong công việc. Vì thế, các công ty thường lôi kéo người của nhau hoặc thông qua giới thiệu của bạn bè, đối tác… chứ ít khi tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm hoặc đăng báo. Đối với các tập đoàn lớn, yêu cầu đối với vị trí này càng khắt khe hơn, bởi không chỉ ở độ tin cậy mà còn phải thẩm định thêm người đó có mối quan hệ như thế nào và do ai giới thiệu”.

Cung không đủ cầu

Để giữ được lao động cho cuộc chạy đua bán hàng tiêu dùng cuối năm, các công ty thường chèo kéo nhân viên có kinh nghiệm từ các công ty khác, thay vì bỏ thời gian, chi phí đào tạo ngay từ đầu. Mặt khác, các công ty cũng luôn đối mặt với tình trạng “bỗng dưng” bị mất hàng tá lao động chỉ vì “cơm không lành” với các vị trưởng phòng tiếp thị, kinh doanh và quản lý bán hàng. Đó là một áp lực thường trực đối với mỗi nhà phân phối nếu họ không khéo léo trong công tác quản lý nhân sự.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho rằng: “Nền kinh tế đang phục hồi dẫn đến sự xáo động mạnh nguồn lao động trong lĩnh vực dịch vụ để đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực này cần những người bán hàng và nhân viên kinh doanh giỏi, tuy nhiên mặt bằng cung-cầu lao động có sự thiếu hụt rất lớn cả về vị trí quản lý cấp cao lẫn nhân viên bán hàng đến hàng chục ngàn lao động”. Theo ông Tuấn, sự thiếu hụt lao động trong lĩnh vực dịch vụ, bán hàng thể hiện ở nhiều yếu tố. Riêng việc đào tạo của nhà trường mới dừng lại ở góc độ mô tả công việc, thay vì phải cọ xát thực tế, am hiểu thị trường. Do đó dù hằng năm có hàng ngàn sinh viên các ngành dịch vụ, kinh doanh ra trường nhưng doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại kỹ năng bán hàng, quản lý vì giữa đào tạo và năng lực thực tế vẫn còn cự ly quá xa.

Một số yêu cầu về năng lực: - Có kinh nghiệm, năng lực để triển khai hệ thống bán hàng từ cấp khu vực cho đến vùng miền; có quan hệ tốt với nhiều khách hàng uy tín để hỗ trợ cho quản lý và bộ phận bán hàng. - Chịu trách nhiệm khảo sát, lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm, phát triển thị trường. - Huấn luyện nhân viên kinh doanh mới; biết cách dung hòa quan hệ giữa nhân viên và công ty về mặt lợi ích…

PHONG ĐIỀN