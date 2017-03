Truy bằng được trách nhiệm của nhà thầu

Có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, Thông tư 22 ngày 3-12-2010 của Bộ Xây dựng đưa ra nhiều yêu cầu. Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng (ghi tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tên đơn vị thi công, tên chỉ huy trưởng công trường...). Những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu v.v… Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng. Theo đó, nhà thầu Vinaconex-PVC đã có hành vi vi phạm pháp luật khi không làm rào chắn, đặt biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để cảnh báo người dân trong khu vực. Do có đến bốn cái chết xảy ra cùng lúc nên pháp luật phải chế tài như thế nào để buộc những người có liên quan trong vụ này phải trả giá vì những hành vi tắc trách gây ra hậu quả nghiêm trọng? Còn nhớ tháng 6 vừa qua, sau khi kết thúc điều tra, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND huyện để đề nghị truy tố hai bị can nguyên là cán bộ của công trình thi công mở rộng quốc lộ 51. Do không rào chắn công trình cẩn thận nên hai người này đã gián tiếp gây ra cái chết của một cô gái khi xe va vào cục bê tông cắm cọc tiêu công trình. Cả hai cùng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật Hình sự. Đồng Nai xử lý hình sự được thì Hà Nội cũng có thể xử lý hình sự. Muốn vậy, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cần vào cuộc để xem xét, điều tra. Việc xử lý cụ thể sẽ được căn cứ trên kết quả xác định những người có trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra cái chết cho người khác. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO