Truy nã một giám đốc

Phạm Sỹ Hà và tang vật vụ án

Phát hiện thêm “trò gian”

Quá trình đấu tranh, CQĐT CAQ Long Biên đã phát hiện thêm hành vi sai phạm của bị can Đặng Đức Thọ, là làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể, để phục vụ cho việc nhập hộ khẩu thường trú về xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Đặng Đức Thọ đã làm giả giấy giới thiệu của Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt, địa chỉ ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng với nội dung giới thiệu Thọ là nhân viên của công ty đến CAH Sóc Sơn để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.

Bị can Thọ đã thừa nhận hành vi làm giả hợp đồng lao động và giấy giới thiệu để nhập hộ khẩu. CQĐT đã tạm giữ hợp đồng lao động, giấy giới thiệu do Thọ làm giả và làm việc với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội. Kết quả cho thấy, con dấu được đóng trên giấy giới thiệu do bị can Đặng Đức Thọ xuất trình để phục vụ cho việc nhập hộ khẩu tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn là dấu giả. Điều này cho thấy, vai trò của Thọ trong đường dây buôn bán hóa đơn, làm giả tài liệu khá quan trọng và rất có thể, y không chỉ tận dụng công nghệ làm giả tài liệu vào những vụ việc cụ thể nêu trên.

Nối dài chân rết

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Đức Thọ, một đồng phạm của Thọ đã lộ diện; đó là Phạm Sỹ Hà - Giám đốc Công ty CP Quảng cáo và thương mại Tia Sáng (Công ty Tia Sáng), trụ sở tại đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Hà là em vợ của Đàm Văn Thành, đối tượng hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú. Tháng 7-2009, Phạm Sỹ Hà đã bán khống cho ông Bùi Trung Dũng, cán bộ vật tư của Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị, trụ sở tại quận Hai Bà Trưng và Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế, 2 tờ hóa đơn GTGT mang tên Công ty TNHH Xây dựng Tân Mai với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 700 triệu đồng.

Hà là người soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của ông Dũng về số lượng vật tư, giá vật tư. Để hợp thức hóa cho việc mua bán hóa đơn, Hà đã 4 lần đưa cho vợ là Lã Thị Thủy (SN 1981), tổng số tiền hơn 700 triệu đồng và bảo Thủy đi cùng ông Dũng đến ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của Tập đoàn Nhân Nghĩa (tập đoàn chủ quản của 2 Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị và Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế).

Sau đó, Hà yêu cầu đại diện Tập đoàn Nhân Nghĩa viết ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản của Công ty Tân Mai tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long. Mục đích thể hiện việc Tập đoàn Nhân Nghĩa đã thanh toán tiền mua hàng cho Công ty Tân Mai. Sau khi Tập đoàn Nhân Nghĩa viết ủy nhiệm chi, Hà và Thủy đã nhờ Thẩm Thị Nhâm là kế toán của Công ty Tia Sáng mang chứng minh nhân dân của Nhâm đi cùng đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long để rút hết số tiền trên. Liền đó, ông Bùi Trung Dũng đã trả cho Phạm Sỹ Hà số tiền 19 triệu đồng, là số tiền Hà bán hóa đơn GTGT.

Tại CQĐT, ông Dũng đã thừa nhận việc mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đơn đầu vào cho số hàng hóa là xi măng của Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị và Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế. Về phía mình, Phạm Sỹ Hà thừa nhận hành vi bán hóa đơn GTGT của Công ty Tân Mai cho Bùi Trung Dũng. Bản thân Hà cũng trực tiếp viết 3 trong tổng số 8 tờ phiếu xuất kho thể hiện nội dung Công ty Tân Mai xuất hàng hóa là xi măng cho Công ty Trang thiết bị Y tế. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Sỹ Hà và Lã Thị Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện Phạm Sỹ Hà đã bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

