Truy nã người không bỏ trốn!

Gần tháng nay, chị Đinh Lệ Khanh Minh (ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) đứng ngồi không yên vì chồng chị vừa bị Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt giam theo lệnh truy nã cách nay 18 năm.

Được tại ngoại trước khi bị xử tù

Theo lời kể của chị Minh, tháng 6-1991, chồng chị là Nguyễn Trường Thái (trước giờ thường trú TP.HCM) bị TAND tỉnh Long An xử chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Lúc đó, Thái được tại ngoại. Chín ngày sau, gia đình gửi đơn đến TAND và VKSND huyện Thủ Thừa xin bảo lãnh cho Thái được tạm hoãn thi hành án ba tháng với lý do cha mẹ già và vợ mới sinh con, không có ai chăm sóc. Đề nghị này được VKSND huyện Thủ Thừa chấp thuận. Ngay sau đó, VKS đã đề nghị TAND huyện xem xét, giải quyết cho Thái được tại ngoại. Tuy chưa rõ tòa có đồng ý hay không nhưng Thái vẫn tiếp tục “yên vị” tại TP.HCM đến nay.

Thành bị truy nã

Bất ngờ, ngày 23-12-2008, Công an huyện Thủ Thừa đã đến tận nhà bắt Thái với lý do Thái có lệnh truy nã cách nay 18 năm. Lập tức, chị Minh tìm đến TAND huyện Thủ Thừa để hỏi han sự tình thì mới phát hiện đơn xin cho Thái được tạm hoãn thi hành án đã bị tòa này bỏ lửng (không lắc cũng không gật). Một tháng sau, tòa này ra quyết định thi hành án và cho Thái bảy ngày để tự nguyện thi hành án. Đúng bảy ngày sau đó, công an huyện ra quyết định truy nã Thái.

Chị Minh cho biết: Anh Thái có nơi cư trú rõ ràng tại quận 12, TP.HCM (được ghi rõ trong bản án) và anh ấy không hề bỏ trốn khỏi địa phương. Trong 18 năm nay, anh Thái vẫn đường hoàng liên hệ với các cơ quan chức năng để làm các thủ tục hành chính cần thiết: ba lần đi làm giấy khai sinh cho ba con; hàng năm đều đi đổi bằng lái xe. Mới đây, khi làm hồ sơ xuất cảnh, anh Thái còn được Sở Tư pháp TP.HCM cấp lý lịch tư pháp với nội dung “không có tiền án”. Công an phường nơi gia đình vợ chồng chị cư trú cũng xác nhận anh Thái sống tại địa phương từ năm 1989 đến nay. Chẳng rõ TAND huyện Thủ Thừa làm việc thế nào mà gia đình chị không hề nhận được quyết định thi hành án. Vậy sao công an huyện lại truy nã anh Thái?

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Hồng Xuyến, Chánh án TAND huyện Thủ Thừa, cho biết: “Theo hồ sơ lưu trữ thì vào năm 1991, tòa án huyện có nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án của gia đình Thái. Khi tòa không trả lời thì có nghĩa là tòa đã đồng ý cho Thái được tạm hoãn thi hành án ba tháng. Nhưng sau khi hết ba tháng mà Thái không tự nguyện đến để thi hành án nên đã bị truy nã”.

Có vi phạm tố tụng?

Đơn xin tạm hoãn trên được VKS huyện đồng ý vào cuối tháng 6-1991 thì vào đầu tháng 7-1991 đã có quyết định truy nã. Như vậy, đâu đã hết ba tháng tạm hoãn thi hành án? Nghe vậy, bà Xuyến liền thay đổi ý kiến: “Nếu tòa không trả lời gì cả thì có nghĩa là tòa không đồng ý cho Thái được tạm hoãn thi hành án” (!?).

Cũng theo bà Xuyến, tòa án không có trách nhiệm gửi quyết định thi hành án cho Thái mà chỉ gửi cho công an để công an gửi đến Thái. Thành thử, tòa án huyện không thể giải thích vì sao gia đình Thái không nhận được quyết định thi hành án.

PV tiếp tục tìm đến Công an huyện Thủ Thừa để làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ cơ quan này thì công an huyện đang phối hợp với các cơ quan tố tụng của huyện để tìm hướng giải quyết vụ việc.

Theo khoản 3 Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, chánh án tòa án đã xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án hoặc ủy thác cho tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án. Quyết định thi hành án và trích lục bản án phải được gửi cho VKS cùng cấp nơi thi hành án, cơ quan thi hành án và người bị kết án. Ở trường hợp cụ thể của Thái, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm ngày 19-6-1991 nhưng hơn một tháng sau (ngày 29-7-1991), TAND huyện Thủ Thừa mới ra quyết định thi hành án. Đã vậy, tòa này cũng thêm một lần vi phạm tố tụng khi không tự gửi quyết định thi hành án cho Thái.

Về phía cơ quan công an, việc truy nã chỉ được thực hiện trong trường hợp bị can hoặc người phải thi hành án bỏ trốn. Nhưng thực tế cho thấy Thái không thuộc trường hợp này nên căn cứ vào đâu mà Công an huyện Thủ Thừa lại quyết định truy nã ông?

Cũng theo khoản 2 Điều 55 bộ luật trên, thời hiệu thi hành bản án xử phạt tù từ ba năm trở xuống là năm năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu các cơ quan tố tụng huyện Thủ Thừa có sai sót trong việc thi hành bản án phúc thẩm xử tội Thái thì đến nay có lẽ Thái phải được “xóa nợ tù” vì đã không còn thời hiệu để thi hành án.

Hiện chị Minh đang sốt ruột chờ các cơ quan pháp luật của tỉnh Long An xem xét lại vụ việc.