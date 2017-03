Truy trách nhiệm trong các vụ tai nạn trên đường: Chẳng lẽ luật pháp bất lực?

Ở đâu ra kiểu hành xử vô cảm đến vậy? Trước cái chết do sụp miệng cống của người đàn ông ở quận Thủ Đức, tôi rất bất bình với câu trả lời của ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty Đường sắt Sài Gòn: “Ngành đường sắt đã gắn đầy đủ các thiết bị, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định (gồm hàng rào, cần chắn, tường đầu ngay vị trí miệng cống). Ngành đường sắt đã làm hết trách nhiệm và chúng tôi không có lỗi trước cái chết này”. Sao ông ấy lại quá bàng quan trước một tai nạn thương tâm như thế? Ai cũng biết tuyến đường Tô Ngọc Vân vào những khi trời mưa lớn cộng với đợt triều cường dâng cao thì mọi thứ đều bị ngập sâu trong nước. Làm sao người dân biết được chỗ nào nguy hiểm để né tránh. Còn nếu nói rằng do người tham gia giao thông đi bừa, đi ẩu vào hành lang an toàn đường sắt nên mới bị như thế thì cũng không đúng. Hầu hết các tuyến đường bộ trong TP.HCM đều chưa tương thích với mật độ dân cư đông đúc và đây là lý do dẫn đến tình trạng kẹt xe thường xuyên trong giờ cao điểm. Vào những lúc ùn tắc giao thông thì mọi người hay cố gắng chọn hướng đi phù hợp nhằm thoát ra hiện trường càng nhanh càng tốt. Bản thân tôi từng chứng kiến nhiều lúc cảnh sát giao thông buộc phải cho phép người tham gia giao thông leo lề. Quay lại trường hợp trên, do đường Tô Ngọc Vân lúc đó nước ngập quá sâu khiến xe cộ chết máy nhiều, nạn nhân đi xe đạp nên không thể đạp xe đi trong dòng nước sâu đó, càng không thể vác xe đi bộ một đoạn đường dài. Và anh ấy đã đi vào trong… Nếu như công ty đường sắt không lường được đầy đủ khả năng này để có sự che đậy chắc chắn, có biển báo đàng hoàng… để mọi người đều nhìn thấy mà tránh xa thì công ty đã có lỗi và vô ý gây ra cái chết cho nạn nhân. Trong trường hợp này, sao công ty không mạnh dạn xin lỗi về những kém cỏi trong quản lý của mình, đồng thời tự giác thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân mà lại có những lời nói, kiểu hành xử hết sức thiếu trách nhiệm đến mức vô cảm như thế? lethanh…@yahoo.com Nhìn vào sự thật để biết nhận trách nhiệm Trong phần về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn đảng bộ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 có chỉ rõ: “Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm cá nhân…”. Trên diễn đàn Quốc hội, Chính phủ cũng nhiều lần nói về trách nhiệm người đứng đầu khi có sự cố xảy ra cho ngành mình, đơn vị mình. Giờ đây, nhân dân TP đang trông chờ vào “văn hóa ứng xử có trách nhiệm” của những người có trách nhiệm. Khi người có trách nhiệm biết nhìn vào sự thật, biết nhận trách nhiệm thì những “lỗ thủng trách nhiệm” sẽ được vá lại hoàn chỉnh và những lỗ thủng chết người trên đường phố mới mong được khống chế, không còn gieo rắc tai họa cho người dân nữa. ĐOÀN XUÂN HÒA (Quận 9)