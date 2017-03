Truyện tranh in ngược làm hỏng văn hóa đọc!

Cách đây nhiều năm, một bộ truyện tranh ăn khách được xuất bản theo kiểu in ngược đã gây phản ứng trong dư luận. Trả lời báo chí, một chuyên gia trong lĩnh vực biên tập cho biết truyện tranh in ngược thường là tác phẩm được dịch từ truyện tranh Nhật Bản. Do người Nhật có truyền thống đọc từ phải qua trái nên trong nhiều trường hợp, nếu bản Việt hóa được in từ trái qua phải theo truyền thống đọc của người Việt thì không đảm bảo tình tiết cốt truyện hoặc tín ngưỡng văn hóa của nước bạn.

Theo tôi, nếu khi Việt hóa mà không đảm bảo được tình tiết cốt truyện so với bản gốc, hoặc ngại ảnh hưởng đến tín ngưỡng của nước bạn, tốt nhất các nhà xuất bản không nên tung sản phẩm đó ra thị trường. Kiểu nói: “Chấp nhận hay từ chối loại sách này là tùy thuộc vào quyền lựa chọn của người đọc” thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm của người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Bởi vì mê truyện tranh, trẻ con sẽ cố đọc cho hết cả bộ truyện tranh in ngược mặc dù chúng rất nhức mắt vì kiểu đọc không thuận mắt.