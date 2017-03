Từ 1-1-2016, vợ sinh, chồng được nghỉ

Từ ngày 1-1-2016, hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành như tăng lương, đóng BHXH, thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe… Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số chính sách mới nổi bật này.

Tăng lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định 122/2015 (quy định mức lương tối thiểu vùng) thì từ ngày 1-1-2016, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp được tăng như sau:

Vùng I: 3,5 triệu đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015); Vùng II: 3,1 triệu đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015); Vùng III: 2,7 triệu đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015); Vùng IV: 2,4 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Vợ sinh con, chồng được nghỉ

Lao động nam khi vợ sinh con sẽ được nghỉ năm ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh non (sinh con dưới 32 tuần tuổi) thì chồng được nghỉ bảy ngày. Trong trường hợp vợ sinh đôi, chồng sẽ được nghỉ 10 ngày (từ sinh ba trở lên, thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc). Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày làm việc. Luật BHXH số 58/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 quy định.

Như vậy sau nhiều năm bàn thảo, quy định tiến bộ này lần đầu tiên được đưa vào luật như một sự nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới. Trong đó, bình đẳng giới còn được hiểu là chồng phải được tạo điều kiện để cáng đáng, giúp đỡ vợ khi vợ sinh con mà biểu hiện cụ thể nhất là khi vợ sinh chồng phải được nghỉ. Điều này ngay cả trong Luật Bình đẳng giới năm 2006 cũng không hề đề cập.





Sau nhiều năm, lần đầu tiên chính sách “vợ sinh, chồng được nghỉ” được luật hóa như một biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Ảnh: HTD

Được nhận BHXH một lần

Từ 1-1-2016, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động. Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 quy định.

Đóng BHXH theo mức thu nhập

Theo Nghị định 115/2015, từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 1-1-2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Thay đổi thời hạn giấy phép lái xe

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT (quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) quy định: Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Nếu người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thi lấy bằng lái xe này thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư 58 cũng quy định việc chuyển giấy phép lái xe sang vật liệu PET theo lộ trình sau: Giấy phép lái ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: Trước ngày 31-12-2016; giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31-12-2020. Sau sáu tháng theo lộ trình chuyển đổi trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Ô tô bốn chỗ cũng phải trang bị PCCC

Từ 1-1-2016, ô tô từ bốn chỗ ngồi trở lên, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc chở khách được kéo bởi ô tô, máy kéo; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không phụ thuộc số chỗ ngồi phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy định như trên.

Tăng mức phạt vi phạm về tem, nhãn hàng hóa

Tăng mức phạt tối đa đối với các vi phạm về sản xuất tem, nhãn, bao bì giả từ 20 triệu lên 30 triệu đồng (tùy mức độ vi phạm). Giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh từ 30 triệu đồng xuống 15 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm có nội dung này. Nghị định 124/2015 về sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-1-2016.

Tăng thời gian nghĩa vụ quân sự lên 24 tháng

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng (quy định cũ gồm hai mức 18 tháng và 24 tháng). Trường hợp cần thiết có thể gia hạn nhưng tối đa không qua sáu tháng; đồng thời cho phép công dân nữ được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Độ tuổi nhập ngũ vẫn từ 18 đến 25 tuổi. Tuy nhiên, luật bổ sung thêm quy định: Đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy thì được tạm hoãn nhập ngũ, độ tuổi sẽ kéo dài hết 27 tuổi. Sau khi thôi học, những đối tượng này phải chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú, làm việc mới của mình. Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 quy định.