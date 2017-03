Từ 1-1-2018, ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ bị phạt

Theo Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, kể từ ngày 1-1-2018, hành vi ngồi ghế sau trên ô tô mà không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 5 phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy và hành vi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Như vậy, thay vì chỉ xử phạt người lái và người ngồi hàng ghế trước không thắt dây an toàn như hiện nay, kể từ ngày 1-1-2018, quy định này sẽ áp dụng với tất cả vị trí có trang bị dây an toàn trên xe.



Từ 1-1-2018, người ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ bị phạt. Ảnh minh họa

Tại sao phải thắt dây an toàn?

Theo Cục CSGT (C67, Bộ Công an), dây đai an toàn trên ô tô là một chi tiết rất nhỏ và giá trị không lớn. Tuy nhiên, xét về tầm quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe, dây đai an toàn lại đứng hàng đầu.

Cấu tạo một dây đai an toàn thường bao gồm dây đai và khóa. Dựa trên cảm biến va chạm, thông tin được truyền tới bộ điều khiển dây đai để tự động siết chặt dây đai, nhờ đó có thể giữ chắc cơ thể không bị văng khỏi ghế.

Khi xảy ra va chạm, quán tính của xe, lái xe và hành khách trên xe hoàn toàn độc lập với nhau. Giả sử trường hợp xảy ra va chạm trực diện làm chiếc xe đột ngột dừng lại nhưng do lái xe và hành khách là những vật thể độc lập với xe nên sẽ tiếp tục chuyển động về phía trước. Nếu không thắt dây đai an toàn, người sẽ lao về phía trước va đập vào kính chắn gió, vô lăng, bảng táp lô.... với vận tốc tương ứng với vận tốc của xe trước lúc xảy ra va chạm, thậm trí trường hợp va chạm tại vận tốc lớn người có thể bay xuyên qua kính chắn gió và tiếp tục va chạm với các vật thể khác trong quá trình di chuyển.

Do kính là một chất liệu cứng, đầu là một trong những bộ phận của cơ thể dễ bị tổn thương nhất nên nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong sau khi va chạm là rất lớn. Theo thống kê thì 75% người lái xe bị văng ra khỏi xe do không thắt dây đai an toàn đều bị tử vong.

Khi thắt dây đai an toàn đúng quy cách, các đây đai sẽ truyền phần lớn lực dừng thông qua các phần trên cơ thể như khung xương chậu, xương sườn. Lực này tác động vào nhiều điểm trên cơ thể nên không gây nhiều tổn thương và sẽ giảm được phần lớn các tác hại.