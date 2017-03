Từ 1-5, lao động nữ được nghỉ thai sản sáu tháng

Trong tháng 5-2013, nhiều văn bản pháp quy sẽ có hiệu lực. Báo Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số quy định được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, từ ngày 1-5, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của lao động nữ được tăng lên sáu tháng thay vì bốn tháng như quy định hiện hành. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Lao động nữ cũng có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất bốn tháng nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và được người sử dụng lao động đồng ý. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Bộ luật này còn quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó, tăng 15% so với quy định cũ chỉ có 70%. Bộ luật cũng nêu rõ mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường; phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ và do Chính phủ công bố căn cứ trên nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, điều kiện kinh tế, xã hội hoặc thông qua thương lượng tập thể ngành.

Từ ngày 1-5, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của lao động nữ được tăng lên sáu tháng. Ảnh: HTD

Bao bì thuốc lá phải in nội dung cảnh báo

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, từ ngày 1-5, mọi hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; quảng cáo, khuyến mãi thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng… đều bị nghiêm cấm.

Bao bì thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được in nội dung cảnh báo sức khỏe, hình ảnh cảnh báo phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá… Các bao bì ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày 1-5 sẽ không được sử dụng kể từ ngày 1-11.

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: 25 ngày

Từ ngày 15-5, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài thì chỉ cần một bên nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam, hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là cơ quan đại diện) nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện. Theo quy định cũ, hai bên đương sự phải cùng có mặt để nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam được rút xuống 25 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần xác minh của cơ quan công an thì thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc (theo quy định cũ thời hạn này là 30 ngày và 20 ngày). Tương tự, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện cũng được rút xuống còn không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần cơ quan trong nước xác minh thì thời hạn kéo dài không quá 35 ngày (theo quy định cũ thời hạn này là 30 ngày và 45 ngày). Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì họ sẽ được hẹn phỏng vấn lại sau 30 ngày kể từ ngày đã phỏng vấn trước đó.

Nghị định 24 ngày 28-3 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thay thế Nghị định số 68/2002) đã quy định như thế.

Bỏ thanh tra xây dựng phường, xã

Cũng từ ngày 15-5, Thanh tra Xây dựng (TTXD) cấp huyện hiện trực thuộc UBND cấp huyện sẽ được tổ chức lại thành các đội do Sở Xây dựng quản lý, còn TTXD phường, xã, thị trấn sẽ không được duy trì. Riêng Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội và TP.HCM được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện; chấm dứt việc thí điểm thành lập TTXD quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Đây là quy định mới tại Nghị định 26 ngày 29-3 của Chính phủ.

Hoàn tiền thuế bảo vệ môi trường với bao bì nylon Theo Thông tư số 30 ngày 18-3 của Bộ Tài chính, từ ngày 2-5, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sẽ được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp. Đồng thời, họ không bị truy nộp thuế nếu đã kê khai nhưng chưa nộp và tiền phạt chậm nộp từ ngày 1-1-2011 đến hết ngày 14-11-2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa. Quy định này nhằm làm giảm áp lực chi phí cho một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu thường sử dụng túi bao bì nylon để đóng gói tại thời điểm khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Kinh doanh thuốc phải nộp bản chính chứng chỉ hành nghề dược Từ ngày 14-5, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải bao gồm: đơn đề nghị cấp GCN; bản chính chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh (quy định trước đây chỉ yêu cầu bản sao có chứng thực). Ngoài ra còn phải có bản sao GCN đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận; tài liệu kỹ thuật tương ứng đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc. Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý của Thông tư số 10 ngày 29-3 của Bộ Y tế (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT về điều kiện kinh doanh thuốc). Tàu thủy du lịch phải có đủ 200% phao cứu sinh Thông tư 43 ngày 23-10-2012 của Bộ GTVT quy định: Từ ngày 1-5, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm phải trang bị phao áo cứu sinh đủ cho 200% số người trên tàu (100% số phao ở các buồng ngủ, 100% số phao còn lại ở phòng ăn, phòng bar, tại nơi làm việc). Ngoài ra tàu còn phải trang bị thêm số lượng phao cho trẻ em bằng 10% số lượng khách. Nhà hàng nổi, khách sạn nổi phải trang bị phao áo cứu sinh đủ cho 100% số người trên tàu và bố trí một cách phù hợp, số phao cho trẻ em bằng 30% số lượng khách. Các tàu không được đóng mới thân tàu, nhà hàng nổi, khách sạn nổi bằng vật liệu gỗ hoặc hoán cải các tàu vỏ gỗ có công dụng khác thành tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi. Những vật liệu như thép, nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, gỗ, xi măng lưới thép, bê tông cốt thép dùng để đóng các loại tàu này phải đáp ứng các yêu cầu về vật liệu nêu trong các quy phạm tương ứng mà tàu phải áp dụng.

ĐẶNG LIÊN giới thiệu