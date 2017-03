Từ 1.7, cửa hẹp cho lao động sang Nhật?

Theo ông Nguyễn Xuân An, phó tổng thư ký hiệp hội Xuất khẩu lao động (VAMAS), mặc dù nhiều quyền lợi của người lao động nước ngoài được mở ra tại luật Xuất nhập cảnh mới này nhưng chính những điều đó có thể thu hẹp thị phần của lao động nước ta tại thị trường có thu nhập cao này.



Bỏ tiền đặt cọc



Theo quy định mới tại luật Xuất nhập cảnh của Nhật Bản sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 tới, khoản tiền đặt cọc sẽ bị nghiêm cấm thu. Nếu tổ chức tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật phát hiện doanh nghiệp trong nước có thu khoản tiền này thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị từ chối cung ứng lao động sang Nhật. Khi nhập cảnh người lao động phải xuất trình bản hợp đồng đã ký giữa họ với doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam.



Ông An cho biết, thay đổi này từ phía Nhật xuất phát từ việc một số tổ chức tham gia vào quy trình đưa lao động sang Nhật làm việc đã thu số tiền bảo lãnh, đặt cọc lớn với mục đích đề phòng lao động bỏ trốn. Tuy nhiên khoản tiền này lại gây ra gánh nặng kinh tế nên thúc đẩy lao động bỏ trốn ra làm việc bất hợp pháp ngoài thời gian hợp đồng.



Như cách làm hiện nay, trước khi đi thông thường người lao động phải đóng một khoản tiền bảo lãnh chống trốn. Khoản tiền này tuỳ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, thực tế đã có doanh nghiệp thu tới 12.000 USD/người lao động. Nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu đặt cọc bằng sổ đỏ, giấy tờ nhà đất và tiền. Khoản tiền này được xem là đặt cọc, sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc tại nước ngoài về nước, người lao động sẽ được nhận lại tiền gốc và lãi theo lãi suất ngân hàng. Thực chất khoản tiền này dùng để ràng buộc người lao động nghiêm túc thực hiện hợp đồng và không bỏ trốn. Trong trường hợp người lao động bỏ trốn, phá vỡ hợp đồng, doanh nghiệp xuất khẩu lao động lấy khoản tiền này để đền bù cho đối tác phía Nhật và các chi phí khác.



Cách nào cũng giảm?



Thị trường Nhật Bản là thị trường lao động truyền thống, quan trọng của nước ta. Năm 2009 đã có gần 5.500 lao động được đưa sang làm việc dưới chế độ thực tập sinh. Thực tế cho thấy tỷ lệ lao động nước ta bỏ trốn tại thị trường Nhật Bản rất cao, có năm đã lên tới 30%. Ở thời điểm tỷ lệ lao động bỏ trốn cao, lao động nước ta sang Nhật rất khó vì Nhật không tiếp nhận thêm lao động. Tuy nhiên ông An cho biết trong thời gian gần đây tỷ lệ lao động bỏ trốn đã giảm xuống còn khoảng 2% do nguyên nhân chủ yếu là bị ràng buộc bởi khoản tiền và tài sản đảm bảo theo cách làm cũ.



Ông An đánh giá, nếu bỏ khoản tiền đặt cọc, rất có thể tỷ lệ lao động nước ta bỏ trốn tại Nhật sẽ tăng lên. Như vậy, chắc chắn phía Nhật sẽ giảm nhu cầu tiếp nhận lao động nước ta mà chuyển sang nước khác. “Vấn đề đặt ra hiện nay là có giải pháp nào thay thế cho việc thu tiền bão lãnh đặt cọc mà vẫn ràng buộc được người lao động thực hiện đúng hợp đồng, không bỏ trốn để giữ thị trường mà không được phía Nhật coi là vi phạm quy định”, ông An nói. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đang bối rối với điều này, bởi qua đánh giá khách quan thì việc đào tạo, giáo dục định hướng cho lao động trước khi đi và các điều khoản chặt chẽ trong hợp đồng không đủ để ràng buộc người lao động không bỏ trốn.



Như vậy, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp xuất khẩu lao động nước ta hiện chưa tìm ra được một giải pháp hữu hiệu nào để ràng buộc người lao động, để họ không bỏ trốn. Trong khi đó cách nào cũng rất dễ khiến thị phần lao động nước ta giảm tại thị trường Nhật Bản, cho dù đó là cách hợp thức hoá khoản tiền đặt cọc và nếu bị phía Nhật phát hiện sẽ bị cắt hợp đồng, cùng chuyện nếu không làm thế lao động sẽ bỏ trốn và chắc chắn hệ quả là lượng tiếp nhận lao động từ Nhật cũng sẽ giảm đi.





Theo Tây Giang ( SGTT)