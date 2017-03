Từ 6-12: Cấp biển xe năm số

“Bên cạnh những cơ chế thông thoáng như bỏ thủ tục nộp tờ khai, bỏ hình thức bấm nút lấy số ngẫu nhiên, rút ngắn thời gian đăng ký, quy định mới cũng thắt chặt trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc đăng ký xe”. Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt, khi trao đổi với báo chí vào chiều 3-12 về việc đăng ký và cấp biển số xe theo quy định mới (có hiệu lực từ ngày 6-12).

CSGT phải tự cà số khung, số máy

. Những thuận lợi như ông nói cụ thể là gì?

+ Đại tá Nguyễn Hữu Dánh: Cụ thể, nếu trước đây người dân phải tự cà biển số hoặc thuê người làm thì nay lực lượng CSGT thực hiện việc đăng ký xe sẽ phải tự làm. Bên cạnh đó, thủ tục nộp tờ khai lệ phí trước bạ, đơn xin cấp đổi biển số xe cũng sẽ được bãi bỏ. Đặc biệt, việc đăng ký tạm được kéo dài đến 15 ngày (thay vì bảy ngày như trước đây) và không phải cà số máy, số khung. Ngoài ra, quy định mới cũng thắt chặt hơn trách nhiệm quản lý của cơ quan thực hiện việc đăng ký xe. Nếu như trước đây hồ sơ đăng ký xe được trả lại cho chủ xe thì nay CSGT sẽ giữ lại để tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng xe mua bán tay gây khó khăn trong việc quản lý, nhất là việc xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh. Theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 6-12, các địa phương cũng sẽ chính thức thực hiện việc cấp biển năm số.

Lãnh đạo Cục CSGT đường bộ, đường sắt trao đổi với báo chí. Ảnh: TV

. Trước đây chúng ta thực hiện việc cấp biển số xe theo thứ tự, sau đó chuyển sang hình thức bấm nút lấy biển ngẫu nhiên, nay lại quay trở lại hình thức cấp biển theo thứ tự, liệu điều này có làm nảy sinh cơ chế xin-cho, nhất là đối với những biển số đẹp?

+ Thượng tá Nguyễn Kim Hải, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký xe - Cục CSGT đường bộ, đường sắt: Thực tế, việc bấm nút cũng có một số bất cập, ví dụ như nhiều biển số xe có seri cao hơn nhưng lại được cấp trước, gây khó khăn trong việc quản lý, đồng thời dư luận cũng cho rằng phần mềm vẫn có thể bị con người can thiệp. Do đó, việc cấp biển số theo thứ tự sẽ tạo thuận lợi cho người đăng ký xe trong cơ chế giám sát giữa người đăng ký sau và đăng ký trước nên chắc chắn sẽ hạn chế được tiêu cực.

Tám địa phương được hoãn

. Được biết, hiện ở nhiều địa phương kho biển bốn số còn nhiều nên đã có kiến nghị được lùi thời gian thực hiện. Vậy Cục đã xử lý việc này như thế nào?

+ Đại tá Nguyễn Hữu Dánh: Việc thay đổi biển bốn số thành năm số là để đáp ứng nhu cầu và cũng là để tăng cường, nâng cao công tác quản lý. Tuy nhiên, một số địa phương như Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Dăk Lăk, Nam Định do đã đặt quá nhiều biển bốn số, bỏ đi sẽ rất lãng phí. Vì thế, các địa phương trên đã có kiến nghị gửi Bộ Công an xin lùi thời gian thực hiện cấp biển năm số đến hết quý I-2011 và đã được chấp thuận. Do đó, từ ngày 6-12, các địa phương trên vẫn sẽ thực hiện việc cấp biển bốn số cho người dân đến đăng ký phương tiện.

. Nhưng nếu người dân tại tám địa phương trên muốn được cấp biển năm số thì có được không?

+ Đại tá Nguyễn Hữu Dánh: Trong trường hợp người dân đòi cấp biển năm số thì vẫn được và địa phương đã xin lùi thì địa phương phải chịu trách nhiệm.

THÀNH VĂN