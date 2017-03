Từ bạn thành thù vì chuyện thưởng tết

Đến hẹn lại lên, cứ tầm này là văn phòng tôi âm thầm trở mặt thành thù, người này đi do thám người kia. Bởi đây là giai đoạn mà mỗi người được sếp kín đáo triệu lên phòng, tâm sự tỉ tê và trao một phong bì được dán kín bưng. Trong phong bì đó, có thể là cả đống tiền thưởng Tết đủ sắm cả 3 em New iPad. Cũng có thể là một tờ giấy thông báo kết thúc hợp đồng kèm theo an ủi 2 tháng lương.

Chuyện này thì dễ đoán, bởi cứ nhìn vẻ mặt của nhân vật được triệu kiến là biết ngay. Nhưng còn chuyện thưởng bao nhiêu, thì trời ạ, chúng tôi tò mò khủng khiếp. Sếp cũng biết chuyện ai được thưởng bao nhiêu có khả năng gây chia rẽ nội bộ kinh khủng nên ra luật là cấm tọc mạch. Theo đó, ai tìm cách hỏi thưởng của đồng nghiệp sẽ bị phạt 500k, bàn tán chuyện lương thưởng sẽ bị phạt 1 triệu sung quỹ.

Chúng tôi có nhắc lương thưởng gì đâu nhưng không khí vẫn cứ sặc mùi thuốc súng như thường

(Ảnh minh họa)

Sếp cũng chỉ có một cái đầu, làm sao cản được đám nhân viên quá giàu trí sáng tạo? Người thì chơi trò hack hộp thư kế toán, người lại giở chiêu xin mượn tiền để xác định xem “nó” giàu lên bao nhiêu. Rồi thì cả đám ngồi soi xem cô A mới mua ngay cái túi hiệu 20 triệu đồng thì thưởng chắc cũng sêm sêm 100 “chai”, anh B đổi xe máy chắc còn khủng hơn, anh C tuy không mua sắm gì cho mình nhưng bé người yêu làm tiếp tân thì sáng nay vào khoe nhẫn mới. Con D cả năm lười kinh hoàng, deadline trễ tứ tung mà lại đi du lịch nước ngoài cơ đấy… Có soi nhau, thì có tị nạnh và có làm màu ra vẻ.

Như em tiếp tân rõ ràng là tự bỏ tiền ra mua nhẫn nhưng vì giữ thể diện cho anh C vẫn cứ phải ậm ừ ra vẻ hạnh phúc vì được người yêu quan tâm. Hay cô A vẫn còn nợ lương những 15 triệu đồng nhưng Tết này cứ xài sang trước đã… Đấy, chúng tôi có nhắc lương thưởng gì đâu, nhưng không khí vẫn cứ sặc mùi thuốc súng như thường!

Cũng may, thông thường thì ra Giêng là mọi việc đâu lại vào đó, tình cảm lại chan hòa vì lúc này tiền Tết ai cũng tiêu xong còn việc trước Tết thì ai cũng còn nợ cả đống.

Ngọc Tâm (TP. Vũng Tàu, Bà Rịa)/Theo 2! Đẹp