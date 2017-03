Từ chối giám định sai luật

Ngày 16-7, trong phiên xử sơ thẩm lần hai vụ án hai chị em Lê Thị Hoàn (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phạm tội cố ý gây thương tích, TAND huyện Xuân Lộc đã quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Đánh nhau gây thương tích

Theo bản cáo trạng ngày 13-11-2006 của VKSND huyện Xuân Lộc, sáng 14-7-2006, gia đình bà Lê Thị Hương (cùng ngụ xã trên) thuê thợ xây tường rào làm ranh đất. Cho rằng bà Hương đã xây lấn sang đất của mình, hộ hàng xóm đã ngăn cản. Sau đó, Công an xã Suối Cao yêu cầu bà Hương tạm ngưng xây cất và mời hai bên đến làm việc vào buổi chiều.

Tuy nhiên, ngay sau khi công an xã ra về thì bà Hương lại tiếp tục xây nữa... Lúc này, hai bà Lê Thị Hoàn và Lê Thị Quyên (thuộc hộ hàng xóm) đã ra can ngăn. Khi hai bên đang cự cãi, bà Hương đã giật cuốc từ tay chồng mình rồi cuốc thêm vài cái nữa. Lập tức, Hoàn giật cuốc của bà Hương vứt đi. Thế là hai bên đã túm tóc, giằng co nhau bằng tay... và cùng té xuống đất. Quyên và Hoàn ngồi đè lên bụng bà Hương; Hoàn dùng tay túm tóc bà Hương dằn đầu xuống đất hai, ba cái.

Chiều hôm đó, bà Hương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc và đến 15 giờ cùng ngày thì xuất viện. Theo giấy chứng nhận thương tích của trung tâm y tế huyện, bà Hương bị sưng nề vùng chẩm trái, xây xát da cẳng tay phải, cẳng chân phải. Đến chiều cùng ngày, bà Hương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai với chẩn đoán “gãy xương đùi phải”. Một tuần sau, bà Hương đến Bệnh viện 7B điều trị với chẩn đoán “gãy kín cổ xương đùi”.

Kết quả giám định của cơ quan pháp y tỉnh Đồng Nai xác định: Bà Hương bị thương tích với tỷ lệ 50% tạm thời. Căn cứ vào tỷ lệ này, công an và VKSND huyện đã khởi tố, truy tố hai chị em Hoàn, Quyên tội “cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tháng 3-2007, TAND huyện Xuân Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Giữ nguyên tội danh mà VKSND huyện đã truy tố, tòa này xử phạt hai bị cáo Hoàn, Quyên mỗi người hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho bà Hương hơn 30 triệu đồng. Hai bị cáo đã kháng cáo kêu oan. Người bị hại cũng kháng cáo với đề nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo.

Nhiều sai phạm về tố tụng

Tháng 7-2007, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm vụ án. Tại tòa, hai bị cáo khai rằng do nghi ngờ kết quả giám định thương tích của bà Hương cao hơn thực tế nên hai bị cáo đã yêu cầu cơ quan điều tra và VKSND huyện giám định lại nhưng hai cơ quan này đã từ chối mà không nêu lý do. Chưa hết, tại phiên tòa sơ thẩm, khi hai bị cáo đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa thì thẩm phán đã ngồi tại phòng xử án để “phán” luôn là “không chấp nhận”. Theo hai bị cáo, tòa sơ thẩm đã làm sai tố tụng.

Tòa phúc thẩm cũng đồng ý với các nhận định trên của hai bị cáo. Khi từ chối giám định lại thương tích của người bị hại, cơ quan điều tra và VKS huyện phải nêu rõ lý do. Đối với yêu cầu xin thay đổi thẩm phán, hội đồng xét xử phải vào phòng nghị án để xem xét và quyết định theo đa số. Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn cộng sai số tiền mà bị cáo phải bồi thường cho người bị hại đến gần 10 triệu đồng. Xuất phát từ các lý do này, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cơ quan tố tụng huyện Xuân Lộc điều tra, xét xử lại từ đầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc phiên xử sơ thẩm lần hai.