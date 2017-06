Từ cõi chết trở vể, thầy Hải đã khỏe và trả hết nợ

Chiều 26-6, thầy Lưu Thanh Hải (ngụ khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết sau khi nhận được số tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM ủng hộ để đặt máy trợ tim trước đó thì đến nay sức khỏe của ông đã được ổn định. Ông có thể giúp vợ làm những công việc nhẹ trong nhà như nấu cơm, quét dọn hay chỉ bảo hai đứa con nhỏ học hành.

“Cũng nhờ số tiền hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo mà tôi mới được cứu sống thêm một lần, nếu không thì giờ hai đứa con và vợ tôi chắc đã không còn được nhìn thấy tôi nữa rồi. Trong lúc bệnh tình ngặt nghèo ấy thật sự không biết bám vào đâu nhưng may mắn là được quý nhân giúp đỡ. Giờ thì sức khỏe cũng ổn định rồi, có thể đi lại được loanh quanh trong nhà để làm một số việc. Máy trợ tim hoạt động ổn định nên không đau như trước nữa” - thầy Hải nói.



Niềm vui đã trở lại trong gia đình thầy Hải sau khi được bạn đọc hỗ trợ tiền đặt máy trợ tim. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Thầy Hải cũng khoe rằng nhờ có số tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng từ bạn đọc báo, gia đình ông đã sử dụng 260 triệu đồng cho việc đặt lại máy kích tim. Số tiền còn lại gia đình đã trả số nợ hơn 100 triệu đồng vay mượn trước đó từ bạn bè, ngân hàng để chạy chữa bệnh.

“Gia đình tôi đã trả nợ được và lấy được sổ đỏ đã thế chấp để chữa bệnh cho chồng ra rồi, chúng tôi mừng lắm. Giờ cũng còn ít tiền để chồng tiếp tục điều trị đôi chân bị hoại tử trước đó như vật lý trị liệu. Thấy chồng khỏe mạnh là mấy mẹ con vui lắm, chứ lúc ảnh bị bệnh đã tưởng chừng vô phương cứu chữa” - cô Trang, vợ thầy Hải, vui mừng nói.

Kể về bệnh của chồng, cô Trang cho biết lúc đầu thì chân của thầy Hải có biểu hiện đau nhức rồi đi khám bác sĩ. Khi đó các bác sĩ chụp phim và thông báo rất có thể không giữ lại được đôi chân vì hầu hết phần da đã bị chảy mủ, nghi do ung thư tủy. Tuy nhiên, bằng mọi cách phải cứu chồng vì thương những đứa con không thể mất cha. Không thể vay mượn được tiền, cô Trang đành nhắm mắt thế chấp sổ đỏ để vay tiền chữa bệnh cho chồng. May mắn đã đến với cô khi các ca phẫu thuật sau đó đã giữ được đôi chân của thầy Hải. Nhưng vui chưa lâu thì buồn lại kéo đến, bệnh viện thông báo thầy Hải bị bệnh tim do khởi phát từ đau khớp chân.

Ngồi bên hai đứa con mới đi học về, vợ chồng thầy Hải hạnh phúc chia sẻ với chúng tôi rằng ngay sau khi sức khỏe ổn định, gia đình đã về Duy Xuyên để thăm người mẹ già đang ốm đau sau nhiều ngày không đi lại được vì bệnh tật.

Thầy Hải cho biết sau kỳ nghỉ hè này thì có thể đi làm việc trở lại. “Giờ ở nhà thì buồn lắm nhưng anh em cơ quan thương nên bảo nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa” - thầy Hải cho biết thêm.