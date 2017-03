Tự dưng có người dựng lều trước nhà

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, ông Lăng Đức Minh (22H Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh: Hơn một năm nay, ông hàng xóm trước kia bỗng dưng dựng mái che, lập lều kê chiếc giường, sống trước nhà ông. Mọi sinh hoạt thường ngày như vệ sinh, ăn uống cũng đều thực hiện ở đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông. Thỉnh thoảng người đàn ông này còn dẫn người lạ có cả nam lẫn nữ về chiếc lều này ở khiến mọi người trong khu vực cảm thấy bất an.

Lúc đầu ông Minh mời người này đến nhà nói chuyện và yêu cầu dọn đi nơi khác. Người này hứa sau tết sẽ đi nhưng cho đến nay ông này vẫn còn sinh sống tại đây. Không muốn làm lớn chuyện, ông Minh nhờ chính quyền địa phương can thiệp để có cách giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, nhiều lần ông Minh trình báo vụ việc lên công an và UBND phường nhưng đến nay các cơ quan giải quyết chưa xong.

Ông Minh (người trong ảnh) rất khổ sở vì tự dưng ông hàng xóm cũ dựng lều, ở lì trước nhà khiến sinh hoạt của gia đình ông rất bất tiện. Ảnh: NH

“Có một người sinh sống trước cửa nhà mình bất tiện rất nhiều thứ. Người này tắm rửa, tiểu tiện tại chỗ rất mất vệ sinh. Tôi là dân kinh doanh, có nhiều khách hàng tìm đến nhà để hợp tác làm ăn, vậy mà có người sinh sống trước cửa làm mất mỹ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm của gia đình tôi” - ông Minh bức xúc.

Người đàn ông trên tên là Đinh Viết Từ. Tiếp xúc với PV, ông Từ cho biết: “Hồi đó tôi có căn nhà ở gần nhà ông Minh nhưng tôi bị vợ tôi lừa đảo sang tên cho bà ấy. Vợ tôi lại bán nhà ôm tiền về quê mất tiêu. Giờ không còn nhà cửa nên tôi đành phải dựng tạm lều ở gần nhà cũ của mình để đòi lại nhà. Nếu sau này tôi đòi lại được nhà thì tôi sẽ dọn đi. Toàn bộ sinh hoạt tôi đều ở đây, đèn thì tôi xài tạm đèn đường, còn nước thì tôi xin của nhà ông Minh”.

Đại diện Công an phường 15 (quận Tân Bình) cho biết: Khi nhận được thông tin phản ánh, công an phường có đến gặp ông Từ để vận động ông tháo dỡ chiếc lều nhưng ông không chấp hành. Trước đây, có lần con ông Từ đến khuyên ông về nhà mà ông vẫn kiên quyết ở trước cửa nhà ông Minh để đòi lại nhà. Thế nhưng việc đòi lại nhà của ông xem ra rất khó. Công an sẽ phối hợp với UBND phường xử lý vụ việc.