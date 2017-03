Tụ tập ban đêm sẽ bị kiểm tra, xử phạt

Đề nghị này của người dân trùng hợp với kiến nghị “nóng” mới đây của UBND TP.HCM nhằm hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu ý kiến của lãnh đạo Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tạm khóa diễn đàn.

Đại tá, cho biết: “TP đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để giải quyết triệt để nạn tụ tập chạy xe thành từng đoàn quá tốc độ quy định, nẹt pô, biểu diễn…”.

Nhiều lần kiến nghị gỡ vướng

. Dư luận thắc mắc tại sao TP bắt hàng trăm, hàng ngàn xe “đi bão” nhưng lại hiếm khi áp dụng hình thức tịch thu xe. Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch cũng bức xúc so sánh: “Đà Nẵng quyết liệt tịch thu xe đua mà sao TP.HCM lại không làm được?”. Giải thích sao về điều này, thưa ông?

+ Muốn xử lý vi phạm thì phải căn cứ theo quy định. Đúng là Nghị định 34/2010 cho phép tịch thu xe và tước vĩnh viễn giấy phép lái xe nhưng đó phải là xe đua. Để xác định có đua xe hay không thì phải xem xét các yếu tố về điểm xuất phát, điểm đến, việc cá cược. Trong khi đó, các hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi… thì chỉ bị phạt tiền kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Công an TP đã nhiều lần báo cáo và vừa rồi tiếp tục đề xuất UBND TP kiến nghị các bộ chức năng trình Chính phủ phạt nặng hơn nữa các hành vi tụ tập lạng lách, biểu diễn, chạy thành đoàn… và UBND TP đã chấp thuận. Đồng thời, qua xem xét các đề nghị của Công an TP, HĐND TP đang tính đến việc ra nghị quyết cho phép tịch thu các xe phạm các lỗi gây mất trật tự an toàn xã hội nêu trên.

Mạnh dạn xử tội gây rối…

. Nhiều ý kiến băn khoăn việc tổ chức kiểm điểm các “quái xế” của nhiều phường còn hình thức, không hiệu quả…

+ Công an TP có đề ra năm nhóm giải pháp để đấu tranh hiệu quả với nạn tụ tập gây rối đường phố. Việc tổ chức kiểm điểm công khai người vi phạm tại địa phương nằm trong nhóm giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm mục đích giúp đối tượng nhận thức về lỗi lầm của mình để sửa chữa. Qua kiểm điểm tại địa phương, gia đình của người vi phạm cũng sẽ siết lại việc quản lý con em của mình; hàng xóm, khu phố cũng sẽ thành lực lượng giám sát hiệu quả đối với người vi phạm.

Tụ tập tranh thắng thua nhưng công an lại không xác định đó là đua xe. Ảnh: ÁI NHÂN

. Ở Bình Thạnh, sau khi công an quận bắt hơn 500 xe “đi bão” vào tháng 10-2010 và tổ chức kiểm điểm thì nay tình trạng tụ tập gây rối vẫn diễn ra…

+ Việc đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn trên luôn được Công an TP thực hiện xuyên suốt. Chúng tôi đã quyết định để Trung tâm Chỉ huy Công an TP điều phối toàn bộ hoạt động ngăn chặn, vây bắt các nhóm thanh niên tụ tập, gây rối trên địa bàn TP. Sự điều phối có tính chất liên hoàn, thống nhất chứ không riêng lẻ từng quận.

Trong ngày 23 và 24-9 vừa rồi, khi thực hiện thí điểm, trung tâm đã chỉ huy lực lượng Công an quận Bình Thạnh, quận 4, các đội CSGT của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt… tổ chức thống nhất phương án dồn đuổi, vây bắt, giải tán nhóm... Theo đó, Công an TP đã vây bắt 597 phương tiện, tạm giữ 354 phương tiện. Trong đó có những đối tượng sẽ bị xem xét để truy cứu tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Công an TP đã triển khai, giao trách nhiệm cho công an từng phường xử lý ngay các nhóm thanh niên tụ tập với quan điểm không đợi tụ tập thành đoàn, biểu diễn… rồi mới xử lý mà phải dẹp ngay từ khi mới tụ nhóm.

Từ sau 22 giờ, công an các phường sẽ kiểm tra địa bàn của mình. Nếu phát hiện có nhóm thanh niên đi mô tô, xe máy tụ tập đứng trên lề, lòng đường thì phải kiểm tra hành chính. Đối với người có đủ CMND, giấy tờ xe thì nhắc nhở yêu cầu giải tán; đối với người chỉ có CMND mà không có giấy tờ xe thì giữ xe lại, yêu cầu mang đủ giấy tờ xe đến nhận xe về. Người không có cả CMND và giấy tờ xe thì tiến hành xử phạt theo quy định.

. Để tham gia triệt nạn đua xe ngay từ lúc manh nha, người dân có thể báo đến đâu?

+ Hiện nay các quận, huyện đều có đường dây nóng để người dân cấp báo khi phát hiện có đám đông tụ tập, biểu diễn xe máy. Ngoài ra, người dân cũng có thể báo đến Trung tâm Chỉ huy Công an TP theo hai số: (08) 3838.7344 và (08) 3920.1605.

. Xin cảm ơn ông.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ kiến nghị tịch thu xe “độ” Đại tá Đặng Văn Tư, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết phòng sẽ sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh một số biện pháp xử lý nghiêm nạn tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối đường phố. Chưa thể trả lời đó là biện pháp gì nhưng theo ông Tư có khả năng phòng sẽ kiến nghị việc tịch thu những xe “độ”, xe đã thay bánh, vỏ, còi… thay vì chỉ phạt tiền, tạm giữ xe ít ngày rồi cho về nếu có đầy đủ giấy tờ như hiện nay. Mặc dù CSGT có yêu cầu chủ phương tiện mang phụ tùng tới để khôi phục hiện trạng ban đầu của xe nhưng có thể sau đó các đối tượng lại thay đổi kết cấu xe và tiếp tục lưu thông trên đường. Về hành vi đua xe, ông Tư cũng cho rằng Bà Rịa-Vũng Tàu trước giờ hiếm khi khởi tố hình sự tội đua xe trái phép. CSGT tỉnh này cũng hiểu đua xe là phải có tổ chức, có đường đua, điểm xuất phát và đích đến, có cá độ… Hầu hết các đối tượng “đi bão” ở tỉnh đều bị xử phạt hành chính về hành vi lạng lách, nẹt pô, đánh võng, chạy một bánh, gây rối trật tự công cộng… TRÙNG KHÁNH

