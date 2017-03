Cán bộ thu đồ của dân mà không lập biên bản?

Vào lúc 19 giờ ngày 18-3, khi tôi đang bày một số túi xách bằng thổ cẩm trên hiên của một nhà hàng xóm để bán cho du khách thì có một số cán bộ phường Minh An đến thu đồ của tôi mà không lập biên bản. Tôi có chạy theo để hỏi nguyên do thì một đồng chí công an mới mời về trụ sở Đội Quy tắc đô thị phường Minh An để làm việc. Tại đây tôi đề nghị phó chủ tịch phường ra làm việc nhưng người này không có mặt để giải quyết. Vì sao các cán bộ của phường tịch thu hàng của dân mà không lập biên bản sự việc ngay tại thời điểm thu?

Ông Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Minh An, trả lời: Chị Oanh đã đăng ký kinh doanh ở một địa điểm khác (99 Nguyễn Thái Học) nhưng lại bán hàng thổ cẩm ở một địa điểm khác là không đúng. Căn cứ vào Quyết định 06 của UBND TP Hội An về bảo tồn, giữ gìn di sản phố cổ thì hành vi mà chị Oanh rải các mặt hàng thổ cẩm bán trên hiên, trên vỉa hè, trên lòng đường không có thủ tục đăng ký kinh doanh là không đúng quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, khi tạm giữ đồ của người dân thì phải lập biên bản. Tuy nhiên, chúng tôi có một số lý do không thể lập biên bản tại chỗ đối với trường hợp của chị Oanh. Trong lúc xảy ra sự việc trên thì chị Oanh đã không hợp tác với phía cơ quan chức năng, đồng thời có thái độ xúc phạm người thi hành công vụ. Cán bộ phường Minh An cũng lo ngại nếu lập biên bản tại thời điểm đó mà gặp sự cản trở như trên thì sẽ tạo “điểm nóng”, làm mất hình ảnh cho du khách tại Hội An.

Chính vì vậy, tổ công tác đã tạm giữ số hàng hóa là 40 túi xách thổ cẩm của chị Oanh niêm phong và mời chị Oanh về Đội Quy tắc đô thị phường gần đó để giải quyết. Chúng tôi sẽ mời chị Oanh lên để tiếp tục làm việc về vấn đề liên quan.