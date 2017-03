Từ thư bạn đọc: Anh dân phòng bị đâm liệt chân

Gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ngụ phường 2, quận 4, TP.HCM phản ánh nỗi bất hạnh của anh Nguyễn Ngọc Phong (ngụ 64/57/58 Nguyễn Khoái) với mong muốn được cộng đồng thông cảm, chia sẻ.

Bị đâm trong khi làm nhiệm vụ

Trước đây, anh Phong làm dân phòng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và được ban điều hành khu phố 1 điều động bảo vệ an ninh trật tự, không cho những người bán hàng rong tụ tập trong Công viên 23-9. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh Phong bị một thanh niên bán cá viên chiên bằng xe đẩy gây mâu thuẫn.

Tối 23-12-2007, anh Phong được điều qua bảo vệ tại quán Seventeen Saloon (số 103A Phạm Ngũ Lão). Khoảng 3 giờ hôm sau, thanh niên trên cùng khoảng năm thanh niên lạ mặt kéo đến quán trên để kiếm chuyện quậy phá. Khi anh Phong vừa từ trong quán bước ra, nhóm thanh niên ấy đã xông vào đâm, chém nhiều nhát vào người anh khiến anh gục ngã tại chỗ.

Nhờ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Phong đã thoát qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo bác sĩ điều trị, vì bị đâm quá nặng làm thủng dạ dày và gây tổn thương tủy sống nên cả hai chân của anh Phong đã bị liệt.

Trung tá Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Trưởng Công an quận 1, cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã khởi tố vụ án và quyết liệt điều tra. Chúng tôi đã phân công người thường xuyên theo dõi những nơi trọng điểm, thậm chí về các tỉnh miền Tây để truy tìm đối tượng nhưng rất tiếc không có kết quả. Do sự việc xảy ra vào đêm tối nên những người chứng kiến không thể nhận ra ai trong nhóm đối tượng đó đã đâm anh Phong. Chúng tôi đã chưa thể khởi tố bị can và đến nay phải tạm đình chỉ điều tra vì thời gian đã hết”.

“Nếu có tiền, tôi sẽ đi phục hồi chức năng...”

Nằm bệnh viện gần nửa tháng thì anh Phong xuất viện để về nhà tiếp tục điều trị với số tiền hỗ trợ của UBND phường Phạm Ngũ Lão và UBND quận 1. Nhưng từ đầu năm 2009 đến nay, những khoản tiền hỗ trợ đó đã bị cắt trong khi anh Phong vẫn chưa bình phục hẳn. Do chưa đứng được nên anh phải ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người thân giúp đỡ.

Đáng nói là gia đình anh Phong thuộc diện xóa đói giảm nghèo, cha mẹ già yếu không còn sức lao động, các anh chị đã ra riêng và cũng không khá giả gì. Thỉnh thoảng, các anh chị đến thăm và giúp đỡ cha mẹ ít tiền để lo bữa ăn hằng ngày. Còn khoản tiền hơn một triệu đồng/tháng để chữa trị cho anh Phong chẳng thành viên nào kham nổi...

“Những khi nhìn thấy con rên rỉ bởi đau nhức khắp người mà lòng tôi cứ xót xa. Hai vợ chồng già luôn thay phiên đấm bóp để xoa dịu cơn đau đớn chứ đâu biết làm gì khác hơn!” - mẹ anh Phong tâm sự.

Đôi chân của anh Phong ngày càng teo nhỏ và mất cảm giác, có nhéo vào cũng không biết đau. “Nếu có tiền, tôi sẽ đến bệnh viện điều trị phục hồi chức năng để có thể đi lại được để tự nuôi sống mình và phụng dưỡng cha mẹ già...” - anh Phong ước muốn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, cho biết: “Người thân cần sớm đưa anh Phong đến bệnh viện khám để biết đích xác khả năng điều trị. Chúng tôi sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể của anh để có hướng giúp đỡ”.