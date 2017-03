Từ thư bạn đọc: Dài cổ chờ bảo hiểm

Tháng 1-2009, con trai bà Trương Kim Quang (ngụ khóm 1, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị tai nạn giao thông qua đời. Trước đó, anh này có mua bảo hiểm của Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Chi nhánh Cà Mau (Chi nhánh Pjico Cà Mau) với thời hạn bảo hiểm từ ngày 29-12-2008 đến hết ngày 29-12-2010. Khi con chết, do không có giấy bảo hiểm này nên bà Quang đã lật đật đi mua bảo hiểm. Đến khi tìm được giấy bảo hiểm của con trai trong cốp xe, bà Quang đã mang trả giấy bảo hiểm mới mua.

Chôn cất con xong, bà Quang đến Chi nhánh Pjico Cà Mau làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Tại đây, một nhân viên đòi lập biên bản, đồng thời yêu cầu bà Quang hủy hồ sơ để không bị phạt bảy triệu đồng vì giấy bảo hiểm của bà ghi lùi ngày. Chừng khi hiểu lý do, nhân viên này đã đưa cho bà mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm.

Ngày 24-2, bà Quang đi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chi nhánh không làm biên nhận và cũng không hẹn thời gian giải quyết. Hơn nửa tháng sau, bà Quang quay lại chi nhánh thì lại bị một nhân viên tiếp tục xét hỏi về giấy bảo hiểm. Sau cùng nhân viên này yêu cầu bà Quang đến Công an phường 9, TP Cà Mau (nơi xảy ra tai nạn) đem xe về công ty để được kiểm tra kèm theo lời hứa sẽ giải quyết cho bà trong vòng một tuần.

Đúng hẹn, bà Quang đến chi nhánh thì được yêu cầu bổ sung giấy báo tử của bệnh viện. Nhưng vì con chết trên đường đi cấp cứu nên bà chỉ có biên bản xác nhận việc chết do Công an phường 9 cấp và bà đã đính kèm biên bản này trong hồ sơ. Nhân viên chi nhánh không còn đòi giấy báo tử nhưng không chịu cấp biên nhận.

Cuối tháng 3, bà Quang trở lại chi nhánh để đề nghị cấp giấy biên nhận. Lần này, chi nhánh chấp thuận nhưng không ghi đúng ngày nhận hồ sơ mà ghi theo ngày cấp giấy. Đến nay, sau gần năm tháng nộp hồ sơ, bà Quang vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Chi nhánh Pjico Cà Mau, cho biết: “Đúng là vào ngày 24-2 bà Quang có nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường tai nạn người ngồi trên xe nhưng khi kiểm tra thì chi nhánh không thấy có biên bản của cơ quan cảnh sát giao thông về vụ tai nạn. Chi nhánh đã nhận trách nhiệm sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát giao thông TP Cà Mau và Công an phường 9 để hoàn chỉnh hồ sơ. Sau đó, chi nhánh đã cấp biên nhận và thông báo cho bà Quang biết vì vụ việc phức tạp nên chi nhánh phải chuyển hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau làm rõ nguyên nhân. Chi nhánh sẽ giải quyết hồ sơ của bà Quang theo đúng quy định ngay sau khi nhận được kết luận về vụ tai nạn”.