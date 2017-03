Từ thư bạn đọc: Mua nhầm đất đấu giá

Cuối năm 2007, biết thông tin Thi hành án dân sự huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương rao bán đấu giá miếng đất 245 m2 tại xã Bình An, huyện Dĩ An với giá cao, bà C. (quận 7, TP.HCM) đã đăng ký đấu giá.

Giấy tờ không rõ ràng

Miếng đất trên vốn thuộc quyền sử dụng của một bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Do quá hạn mà người này vẫn không trả hết nợ nên cơ quan thi hành án huyện đã ra quyết định cưỡng chế kê biên đất.

Theo kết quả định giá tháng 7-2007, đất trị giá gần 265 triệu đồng. Tuy nhiên, trong các biên bản cưỡng chế kê biên, định giá tài sản, cơ quan này đều không ghi rõ loại đất. Sau đó, Thi hành án huyện đã ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương bán đấu giá miếng đất và cũng không ghi rõ đó là đất nông nghiệp hay đất ở.

Kết quả, bà C. đã mua được đất trên với giá 270 triệu đồng. “Giá này cao xấp xỉ giá đất ở” - bà C. nhận xét. Cạnh đó, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và biên bản bàn giao giữa trung tâm với bà cũng không ghi loại đất, chỉ nêu diện tích, vị trí... càng khiến bà C. tin rằng mình đã mua được miếng đất ở.

Một thời gian sau, bà C. chuẩn bị vật liệu để xây tạm căn nhà. Bất ngờ, chính quyền địa phương đã ngăn cản không cho bà xây dựng, viện lẽ đó là đất nông nghiệp.

Bán tín bán nghi, bà C. nộp hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền và bà đã nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ cho diện tích đất... trồng cây lâu năm. Đến năm 2008, bà C. đã được huyện cấp giấy đỏ với loại đất nông nghiệp. “Nếu biết đó là đất nông nghiệp thì tôi đã không mua...”. Không hài lòng, bà C. đã khiếu nại.

Giải thích bất nhất

Ngày 29-6, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương đã có văn bản cho biết: “Căn cứ vào bảng giá đất năm 2007 của tỉnh, miếng đất bà C. mua được tính theo giá đất ở. Việc UBND huyện cấp giấy theo loại đất trồng cây lâu năm chưa phù hợp với giá trị quyền sử dụng đất mà bà C. mua tại trung tâm”.

Nhưng hôm sau, UBND huyện Dĩ An lại có văn bản khẳng định việc cấp giấy đỏ nêu trên là hoàn toàn chính xác. Theo huyện, trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản bán đấu giá không thể hiện mục đích sử dụng của khu đất. Ngoài ra, theo biên bản cưỡng chế, kê biên thì miếng đất không có tài sản là nhà ở. Trong giấy đỏ cũ của chủ đất cũng thể hiện đó là đất nông nghiệp.

Nội dung trả lời khác nhau của hai cơ quan này khiến bà C. hoang mang: “Thực sự thì số đất trên là đất ở hay đất nông nghiệp?”.

Trao đổi với phóng viên chiều 31-7, ông Hồ Quý Sơn, Trưởng Thi hành án dân sự huyện Dĩ An, cho biết: “Số đất mà bà C. trúng đấu giá kỳ thực là đất nông nghiệp. Trung tâm đã phản ánh không chính xác khiến đương sự hiểu lầm. Chúng tôi sẽ làm việc lại với trung tâm để có sự thống nhất”.

Cũng theo ông Sơn, để không còn những trường hợp bé cái nhầm như của bà C., ông đã chỉ đạo các cán bộ khi kê biên, định giá tài sản là đất đai đều phải ghi rõ loại đất.