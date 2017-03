Tự tử - một hiện tượng không thể làm ngơ

Tước mạng sống của vợ con rồi tự sát (?) Khoảng 21 giờ ngày 1-11, tại nhà 218 Trần Phú, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện bốn người chết trong ngôi nhà năm tầng và là tiệm buôn bán điện máy Hà Nhung. Bốn nạn nhân được xác định là anh Ngô Lê Hà (sinh năm 1970), chị Trần Thị Nhung (sinh năm 1973, vợ anh Hà) và hai con trai là Ngô Duy Tân (sinh năm 1992), Ngô Quang Ninh (sinh năm 2003). Theo người dân địa phương, ban đầu người thân gọi điện thoại nhiều lần cho gia đình anh Hà nhưng không có ai nghe máy. Ngay sau đó, hàng xóm và người thân của anh Hà đã phá cửa vào nhà và phát hiện anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng một, còn chị Nhung và hai con thì chết trong tư thế nằm ngủ ở tầng hai. Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Do anh Hà tước đoạt mạng sống của vợ con rồi tự tử vì nợ nần chồng chất, túng quẫn”. Tại hiện trường, công an thu được nhiều vỏ thuốc tân dược Zezipam và Zenpam, loại thuốc an thần độc tố liều cao, cấm bán trên thị trường. Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh cùng đoạn ghi âm có lời trăng trối trong hai điện thoại iPhone của vợ chồng anh Hà - chị Nhung với nội dung chính họ tự tử. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. ĐẶNG TRUNG Xã hội giúp gì khi cá nhân bế tắc?

Vụ bốn người chết ở Thanh Hóa khó có thể hiểu hết những uẩn khúc bên trong. Tuy nhiên, những chuyện về tự tử do nợ nần, nghèo khổ, bế tắc... gần đây có vẻ xảy ra nhiều hơn. Rõ ràng đây là một vấn đề xã hội cần phải nghiên cứu. Biểu hiện của một sự bế tắc là khi người ta không tìm được một lối thoát nào nữa. Trong vụ việc ở Thanh Hóa, nếu đúng là ông bố đã giết hại con và vợ mình thì còn nhiều hơn cả một sự bế tắc. Nó giống như một sự trả thù, một sự cảnh báo rằng đây không phải là vấn đề cá nhân. Bằng hành động đó, nó đặt ra cho xã hội những câu hỏi rất lớn đó là tại sao lại đến nông nỗi như vậy? Nó không chỉ thể hiện sự bế tắc của cá nhân mà còn hàm chứa một vấn đề mang tính xã hội. Nói đến trách nhiệm xã hội là nói đến giáo dục kỹ năng sống cho con người. Từ tấm bé, cá nhân không được giáo dục về kỹ năng sống để biết cách ứng phó, đương đầu khi rơi vào xung đột, bế tắc. Tình huống nào cũng có cách giải quyết nhưng thiếu kỹ năng thì sẽ chỉ lựa chọn giải pháp tiêu cực nhất. Quả thật cách để giải quyết những hiện tượng này rất khó khăn, vì nó đòi hỏi xã hội phải quan tâm đến con người, chất lượng cuộc sống chứ không phải là bề nổi như bây giờ. Chúng ta thiếu kỹ năng sống, thiếu dịch vụ tâm lý xã hội để hỗ trợ, tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề cho những người rơi vào trạng thái bế tắc. Mạng lưới an sinh xã hội để hỗ trợ cho những người rơi vào “trạng thái đường cùng” cũng chưa thật sự tồn tại. Theo đà phát triển của xã hội, chủ nghĩa cá nhân cũng phát triển theo. Đi kèm với những mặt tích cực thì chủ nghĩa cá nhân cũng có nhiều mặt tiêu cực, người nào cũng lo cho lợi ích của bản thân mà quên đi lợi ích của người khác. Xã hội chúng ta đã bỏ qua việc chuẩn bị nền tảng, kiến thức, dịch vụ xã hội về mặt tâm lý nên đối mặt với tình huống như thế này thì lúng túng, không biết làm như thế nào. Trong rất nhiều thập niên, chúng ta chỉ nghĩ khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề phát triển. Nhưng con người còn có trái tim, tình cảm, có những mối quan hệ chằng chịt trong cuộc sống, từ đó nảy sinh rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Ở Việt Nam chúng ta thiếu hẳn một khoa học xã hội cơ bản để nghiên cứu, tìm ra biện pháp giải quyết hữu hiệu. Đó là điều mà chúng ta còn phải trả giá cho bây giờ và nhiều năm về sau. TS KHUẤT THU HỒNG,

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội VIẾT THỊNH ghi