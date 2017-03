Tử vong vì ăn phải nấm kịch độc trong rừng

Nguyên nhân bắt đầu từ 7 ngày trước, anh Doanh đi vào rừng phát rẫy đã bắt gặp một số cây nấm lạ và to nên hái về nhà nấu ăn. Sau khi ăn xong nạn nhân có nhiều biểu hiện bị ngộ độc như đau bụng, nôn ọe, khó thở.... gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên một tuần nằm điều trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà còn bị hôn mê sâu.

Ngày 23/5, người nhà đưa anh Doanh xuống bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị. Tại đây, nạn nhân tiếp tục có biểu hiện bệnh tình nặng hơn, co giật liên tục. Các bác sĩ kết luận nạn nhân bị nhiễm độc nặng, độc tố trong gan vượt qua mức cho phép hơn 400 lần dẫn đến suy gan cấp nên giới thiệu gia đình lên bệnh viện tuyến trên nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin ở lại điều trị gọi là "còn nước còn tát".

Sau hai ngày điều trị, cơn co giật của nạn nhân vẫn tăng lên. Bệnh viện phải dùng đến máy co giật và thuốc an thần hỗ trợ cho nạn nhân nhưng không có tác dụng. Đến ngày thứ 3 thì anh Doanh tử vong.

* Cũng trên địa bàn huyện Quỳ Châu, 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/5, cháu Lữ Văn Cà (6 tuổi) ở xã Châu Phong đã bị tử vong vì uống phải nước lá cây rừng có kịch độc. Theo lời người nhà nạn nhân, cháu Cà phát nóng nên gia đình đưa đi nhập viện điều trị, 3 ngày sau đưa về nhà thì cháu lên cơn đau bụng. Vì thương cháu, ông nội vào rừng bẻ một nắm thân cây và rễ cây về làm thuốc sắc cho cháu uống. Nhưng sau đó cháu Cà cứ lịm dần rồi tử vong.

Trao đổi với phóng viên, BS Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Nghệ An chia sẻ: "Người dân không nên tiếc các loại thực phẩm trong tự nhiên rồi đưa về nấu ăn, cần phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và sự an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi xuất hiện các triệu chứng bị ngộ độc cần đến ngay các cơ sở y tế kiểm tra kịp thời".

Theo Hồng Thắng (VTC)